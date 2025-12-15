डल स्किन को कहें बाय-बाय! इस सर्दी घर पर बनाएं ये 4 नेचुरल फेस स्क्रब, मिलेगा निखरी मुलायम त्वचा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और सुहावना मौसम लेकर आता है, लेकिन यह त्वचा के लिए कई चुनौतियां भी लाता है। ठंड और शुष्क हवा के कारण त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, जिसके कारण डेड सेल्स जमा होने लगते हैं।

इन डेड सेल्स के कारण त्वचा का रूखापन और बढ़ सकता है। ऐसे में, फेस स्क्रब का इस्तेमाल त्वचा की इन समस्याओं को दूर करने में बेहद कारगर साबित हो सकता है। बाजार में मिलने वाले स्क्रब्स में केमिकल्स हो सकते हैं, जो त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए, प्राकृतिक और होम-मेड फेस स्क्रब्स सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए एक बेहतर विकल्प हैं। आइए जानें ऐसे ही होम-मेड फेस स्क्रब्स के बारे में।

दही और ओटमील स्क्रब यह स्क्रब सर्दियों की रूखी त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो डेड सेल्स को हटाने और त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। वहीं, ओटमील एक प्राकृतिक एक्सफोलिएंट है, जो त्वचा को कोमलता से साफ करता है। इसे बनाने के लिए दो चम्मच ओटमील को एक चम्मच दही के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर हल्के हाथों से 2-3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें और फिर ठंडे पानी से धो लें। यह स्क्रब त्वचा की गंदगी और डेड सेल्स को साफ करके उसे प्राकृतिक चमक देगा।

(Picture Courtesy: Freepik) शहद और ब्राउन शुगर स्क्रब शहद एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जो त्वचा को पोषण देता है और उसे मुलायम बनाता है। ब्राउन शुगर के दाने त्वचा से डेड सेल्स को आसानी से हटाते हैं। इस स्क्रब को तैयार करने के लिए एक चम्मच शहद में एक चम्मच ब्राउन शुगर मिलाएं और इसे चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। 5 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। यह स्क्रब न सिर्फ त्वचा के डेड सेल्स को हटाएगा, बल्कि उसमें नमी बनाए रखने में भी मदद करेगा।

केला और दालचीनी स्क्रब केला विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो त्वचा को पोषण देता है और उसे हाइड्रेट रखता है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और डेड सेल्स को हटाने में सहायता करते हैं। आधा केला मैश करके उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट तक सूखने दें, फिर हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लें। इस स्क्रब के नियमित इस्तेमाल से त्वचा कोमल और चमकदार बनेगी।