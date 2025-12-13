सिर्फ शैंपू से नहीं जाएगा डैंड्रफ, ट्राई करें 4 घरेलू उपाय; पहले वॉश से दिखेगा फर्क

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दी का मौसम आते ही डैंड्रफ की समस्या शुरू हो जाती है। डैंड्रफ के कारण सिर में खुजली होती है। यह कंधों पर भी गिरते हुए दिखते हैं, जिसके कारण कई बार शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में इनसे छुटकारा पाने के लिए कई तरह के एंटी-डैंड्रफ शैंपू मिलते हैं, लेकिन कई बार इनसे कोई फर्क नजर नहीं आता।

ऐसे में प्राकृतिक उपाय सुरक्षित और असरदार विकल्प साबित हो सकते हैं। आइए जानें 4 आसानी से बनने वाले हेयर मास्क के बारे में, जो डैंड्रफ की जड़ से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। दही और नींबू का मास्क दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक्स स्कैल्प के पीएच स्तर को संतुलित करते हैं, जबकि नींबू का एंटी-फंगल गुण डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। बनाने की विधि- 3 चम्मच ताजा दही में आधा नींबू का रस मिलाएं। इसे स्कैल्प और बालों में अच्छी तरह लगाकर 30 मिनट तक रखें। फिर हल्के शैंपू से धो लें। सप्ताह में दो बार इसका इस्तेमाल डैंड्रफ कम करने के साथ-साथ बालों को प्राकृतिक चमक भी देगा। नीम और आंवला मास्क नीम अपने एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुणों के लिए जाना जाता है, जबकि आंवला स्कैल्प को पोषण देकर रूसी को जड़ से समाप्त करता है।

बनाने की विधि- ताजा नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें 2 चम्मच आंवला पाउडर और थोड़ा गुलाबजल मिलाकर घोल तैयार करें। इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाकर 40 मिनट बाद धो लें। यह मास्क खुजली और ड्राईनेस से तुरंत राहत देता है। (AI Generated Image) सेब का सिरका और शहद मास्क सेब के सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड स्कैल्प के डेड सेल्स और एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करता है, जबकि शहद नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है।