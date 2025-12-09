महंगे शैंपू-तेल से नहीं बढ़ेंगे बाल, डाइट में शामिल करें 5 चीजें; रुक जाएगा हेयर फॉल और बढ़ेगी ग्रोथ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्वस्थ, घने और लंबे बाल सभी की चाहत होती हैं। बाजार में कई तरह के शैंपू, कंडीशनर और सीरम मौजूद हैं, लेकिन असली सेहत बालों की जड़ों से शुरू होती है। सही खान-पान बालों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 फूड्स (Foods for Hair Growth) के बारे में जो बालों की ग्रोथ को तेज करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

अंडे अंडे प्रोटीन और बायोटिन से भरपूर होते हैं, जो बालों के स्वास्थ्य के लिए दोनों ही जरूरी हैं। बाल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन की कमी के कारण बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। बायोटिन बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करता है और उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अंडे में जिंक और सेलेनियम भी होते हैं, जो स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं। सप्ताह में 3-4 अंडे खाना बालों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

पालक हरी पत्तेदार सब्जियों में शामिल पालक आयरन, फोलेट और विटामिन-सी से भरपूर होता है। आयरन बालों के फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, जिससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। आयरन की कमी से बालों का झड़ना एक आम समस्या है। पालक में मौजूद फोलेट नए बालों को मजबूत बनाने में सहायक है, जबकि विटामिन-सी आयरन के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है और कोलेजन बनाता है, जो बालों को मजबूती देता है।

(AI Generated Image) मेवे बादाम और अखरोट जैसे मेवे बालों के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। बादाम विटामिन-ई से भरपूर होते हैं, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और स्कैल्प को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है और बालों को चमकदार बनाता है। रोजाना एक मुठ्ठी मेवे खाने से बालों की ग्रोथ में सुधार हो सकता है।

शकरकंद शकरकंद बीटा-कैरोटीन से भरपूर होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन-ए में बदल जाता है। विटामिन-ए सीबम के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जो स्कैल्प को प्राकृतिक रूप से मॉइश्चराइज रखता है। यह बालों को रूखा और बेजान होने से बचाता है और ग्रोथ को सपोर्ट करता है। विटामिन-ए बालों के विकास में भी मददगार है।