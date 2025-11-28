सर्दी में क्यों ज्यादा झड़ने लगते हैं बाल? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया किन 3 कमियों को दूर करना है जरूरी
सर्दी का मौसम आते ही जहां हमारी त्वचा रूखी होने लगती है, वहीं बालों का झड़ना भी अचानक बढ़ जाता है। अक्सर लोग इसे मौसम का सामान्य बदलाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के अनुसार, यह अक्सर हमारे शरीर में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी और स्कैल्प पर होने वाले बदलावों का संकेत होता है। अगर समय रहते इन कमियों को दूर न किया जाए, तो बालों का झड़ना एक बड़ी समस्या बन सकता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही बालों का झड़ना कई लोगों की आम समस्या बन जाती है। गर्मियों की तुलना में इस सीजन में हेयर शेडिंग अचानक बढ़ जाती है, जिससे घबराहट होना आम बात है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका कारण किसी बड़ी बीमारी में नहीं, बल्कि शरीर और स्कैल्प में होने वाले कुछ नेचुरल बदलावों में छिपा होता है।
अगर आप इन संकेतों को समझ लें और समय रहते सही कदम उठाएं, तो सर्दियों का हेयर फॉल आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए ऐसी तीन मुख्य वजहों के बारे में बताया है, जो विंटर हेयर फॉल को बढ़ाती हैं।
ठंड में स्कैल्प तक कम पहुंचता है ब्लड फ्लो
जैसे ही तापमान गिरता है, शरीर खुद को गर्म रखने के लिए कई प्रक्रियाएं अपनाता है। इन्हीं में से एक है वेसोकंस्ट्रिक्शन, यानी खून की छोटी वाहिकाओं का संकुचन। ठंड में ये प्रक्रिया स्कैल्प में भी हो जाती है, जिससे बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषण कम मात्रा में पहुंचते हैं। कमजोर जड़ें = ज्यादा हेयर फॉल।
क्या करें?
- रोज 4 मिनट की हल्की स्कैल्प मसाज करें- यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है।
- दिन में 30 मिनट की तेज वॉक या कोई भी हल्की एक्सरसाइज जरूर शामिल करें।
- बाहर जाते समय स्कैल्प को हल्का गर्म रखें, लेकिन ऐसा कुछ न पहनें जिससे पसीना जमा हो।
किन चीजों से मिलेगा फायदा?
ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले फूड्स-
- अखरोट
- चुकंदर
- पालक
- अनार
- कद्दू के बीज
रूसी और ड्राई स्कैल्प की समस्या
सर्दियों की सूखी हवा और कम नमी स्कैल्प के नेचुरल मॉइस्चर बैरियर को प्रभावित करती है। जब स्कैल्प सूखता है, तो त्वचा तेजी से फ्लेक होने लगती है। इन फ्लेक्स के साथ तेल मिलकर रूसी को बढ़ाते हैं और स्कैल्प पर यीस्ट एक्टिविटी भी तेज हो जाती है। नतीजा- खुजली, जलन और कंघी करते समय ज्यादा बाल झड़ना।
सर्दियों में डैंड्रफ से ऐसे बचें
- बालों को गुनगुने पानी से धोएं और आखिर में हल्के ठंडे पानी से रिंस करें।
- बहुत गरम पानी से बाल धोने की आदत छोड़ दें।
- लंबे समय तक बेहद टाइट कैप या बीनी पहनकर न रखें।
- हफ्ते में 1–2 बार एंटी-डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें।
डैंड्रफ कम करने में मदद करने वाले फूड्स
- अखरोट (ओमेगा-3)
- अलसी के बीज
- दही
- कद्दू के बीज (जिंक)
विटामिन D की कमी
सर्दियों में दिन छोटे और धूप कम होती है। यही वजह है कि शरीर को पर्याप्त सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जिससे विटामिन D का स्तर गिरने लगता है। यह विटामिन बालों के ग्रोथ साइकिल को एक्टिव रखने में मदद करता है। इसकी कमी से जड़ें कमजोर होती हैं और बाल झड़ना बढ़ जाता है।
क्या है समाधान?
- हफ्ते में 3–4 दिन, दोपहर 12 से 3 बजे के बीच कम से कम 10–20 मिनट धूप जरूर लें।
- धूप लेते समय चेहरा, हाथ या पैर खुले रखें ताकि शरीर प्राकृतिक रूप से विटामिन D बना सके।
सर्दियों का हेयर फॉल बिल्कुल सामान्य है और थोड़ी सी देखभाल से आसानी से कंट्रोल में लाया जा सकता है। बस स्कैल्प को पोषण दें, उसे ड्राई न होने दें और शरीर में विटामिन D की कमी न होने दें। सही आदतें अपनाकर आप ठंड के मौसम में भी बालों को मजबूत और हेल्दी रख सकते हैं।
