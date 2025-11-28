सर्दी में क्यों ज्यादा झड़ने लगते हैं बाल? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया किन 3 कमियों को दूर करना है जरूरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही बालों का झड़ना कई लोगों की आम समस्या बन जाती है। गर्मियों की तुलना में इस सीजन में हेयर शेडिंग अचानक बढ़ जाती है, जिससे घबराहट होना आम बात है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका कारण किसी बड़ी बीमारी में नहीं, बल्कि शरीर और स्कैल्प में होने वाले कुछ नेचुरल बदलावों में छिपा होता है।

अगर आप इन संकेतों को समझ लें और समय रहते सही कदम उठाएं, तो सर्दियों का हेयर फॉल आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने एक इंस्टाग्राम रील के जरिए ऐसी तीन मुख्य वजहों के बारे में बताया है, जो विंटर हेयर फॉल को बढ़ाती हैं।

अखरोट

चुकंदर

पालक

अनार

कद्दू के बीज रूसी और ड्राई स्कैल्प की समस्या सर्दियों की सूखी हवा और कम नमी स्कैल्प के नेचुरल मॉइस्चर बैरियर को प्रभावित करती है। जब स्कैल्प सूखता है, तो त्वचा तेजी से फ्लेक होने लगती है। इन फ्लेक्स के साथ तेल मिलकर रूसी को बढ़ाते हैं और स्कैल्प पर यीस्ट एक्टिविटी भी तेज हो जाती है। नतीजा- खुजली, जलन और कंघी करते समय ज्यादा बाल झड़ना।

सर्दियों में डैंड्रफ से ऐसे बचें बालों को गुनगुने पानी से धोएं और आखिर में हल्के ठंडे पानी से रिंस करें।

बहुत गरम पानी से बाल धोने की आदत छोड़ दें।

लंबे समय तक बेहद टाइट कैप या बीनी पहनकर न रखें।

हफ्ते में 1–2 बार एंटी-डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें। डैंड्रफ कम करने में मदद करने वाले फूड्स अखरोट (ओमेगा-3)

अलसी के बीज

दही

कद्दू के बीज (जिंक) विटामिन D की कमी सर्दियों में दिन छोटे और धूप कम होती है। यही वजह है कि शरीर को पर्याप्त सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जिससे विटामिन D का स्तर गिरने लगता है। यह विटामिन बालों के ग्रोथ साइकिल को एक्टिव रखने में मदद करता है। इसकी कमी से जड़ें कमजोर होती हैं और बाल झड़ना बढ़ जाता है।