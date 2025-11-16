बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं बाल तो करा लें टेस्ट, हो सकती है इन विटामिन और मिनरल्स की कमी
आजकल कई महिलाएं बाल झड़ने की प्रॉब्लम से परेशान हैं, जिसका कारण केवल प्रदूषण या हार्मोनल बदलाव ही नहीं, बल्कि शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी भी हो सकती है। आयरन, बायोटिन, विटामिन डी, बी12, जिंक और फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्वों की कमी बालों की जड़ों को कमजोर कर देती है, जिससे बाल टूटने और गिरने लगते हैं। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो इन विटामिन्स और मिनरल्स की जांच जरूर करानी चाहिए।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बालों का झड़ना आज की बहुत आम लेकिन सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है, खासकर महिलाओं में।स्ट्रेस, हार्मोनल बदलाव, प्रदूषण, केमिकल्स युक्त प्रॉडक्ट्स, थायरॉइड जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती हैं, लेकिन एक अनदेखा कारण जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वह है शरीर में आवश्यक विटामिन और मिनरल्स की कमी। जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते तो इसका असर सबसे पहले बालों की सेहत पर पड़ता है।
बाल धीरे-धीरे पतले, कमजोर और बेजान होकर झड़ने लगते हैं। इसलिए अगर बाल अत्यधिक झड़ रहे हैं या ग्रोथ रुक गई है, तो सबसे पहले शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की जांच करानी चाहिए। तो आइए जानते हैं उन जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जिनकी कमी बालों के झड़ने का प्रमुख कारण बन सकती है
आयरन
महिलाओं में अक्सर पीरियड्स, प्रेग्नेंसी या खराब डाइट के कारण आयरन की कमी हो जाती है। यह कमी शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर देती है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते हैं।
विटामिन डी
यह स्कैल्प में नए हेयर फॉलिकल्स बनाने और पुराने को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसकी कमी से बालों का झड़ना और ग्रोथ का धीमा होना आम हो जाता है। आजकल धूप से दूर रहना इस विटामिन की कमी का मुख्य कारण है।
बायोटिन (विटामिन बी7)
बायोटिन बालों के विकास के लिए जरूरी है। इसकी कमी से बाल रूखे, बेजान और जल्दी टूटने वाले हो जाते हैं। यह विटामिन अंडा, नट्स और साबुत अनाज में भरपूर पाया जाता है।
विटामिन बी12
यह विटामिन रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है जो बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाते हैं। इसकी कमी से बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं, साथ ही थकावट भी महसूस होती है।
जिंक
जिंक की कमी से स्कैल्प ड्राई और इरिटेटेड हो सकती है, जिससे बाल टूटने और झड़ने लगते हैं। यह हेयर टिशू रिपेयर में भी अहम भूमिका निभाता है।
फोलिक एसिड
यह नए सेल्स के निर्माण में सहायक है और बालों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है।
विटामिन ए और ई
विटामिन-ई स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखता है, वहीं विटामिन-ए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ता है, जिससे बाल स्वस्थ रहते हैं।
प्रोटीन
बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए डाइट में प्रोटीन की कमी से बाल पतले और कमजोर हो सकते हैं।
अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं या बेजान हो गए हैं, तो केवल बाहरी देखभाल काफी नहीं। आपको शरीर के भीतर की कमी को समझना और सुधारना होगा।
