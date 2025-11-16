बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं बाल तो करा लें टेस्ट, हो सकती है इन विटामिन और मिनरल्स की कमी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बालों का झड़ना आज की बहुत आम लेकिन सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है, खासकर महिलाओं में।स्ट्रेस, हार्मोनल बदलाव, प्रदूषण, केमिकल्स युक्त प्रॉडक्ट्स, थायरॉइड जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती हैं, लेकिन एक अनदेखा कारण जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, वह है शरीर में आवश्यक विटामिन और मिनरल्स की कमी। जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते तो इसका असर सबसे पहले बालों की सेहत पर पड़ता है।

बाल धीरे-धीरे पतले, कमजोर और बेजान होकर झड़ने लगते हैं। इसलिए अगर बाल अत्यधिक झड़ रहे हैं या ग्रोथ रुक गई है, तो सबसे पहले शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की जांच करानी चाहिए। तो आइए जानते हैं उन जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जिनकी कमी बालों के झड़ने का प्रमुख कारण बन सकती है

आयरन महिलाओं में अक्सर पीरियड्स, प्रेग्नेंसी या खराब डाइट के कारण आयरन की कमी हो जाती है। यह कमी शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर देती है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते हैं।