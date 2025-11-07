मजबूत और घने बालों के लिए 5 तरीकों से करें अलसी का इस्तेमाल, Hair Fall से मिलेगा छुटकारा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या हर सुबह कंघी में गुच्छे भर बाल देखकर आपका दिल बैठ जाता है? क्या आप महंगे शैम्पू और केमिकल वाले ट्रीटमेंट्स से थक चुके हैं, लेकिन फिर भी घने और मजबूत बालों का सपना अधूरा है? अगर हां, तो अब समय आ गया है रसोई के एक चमत्कारी सुपरफूड की ओर देखने का- जी हां, हम बात कर रहे हैं अलसी (Flaxseed) की!

यह छोटा-सा बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन-ई और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। यह न सिर्फ आपके स्कैल्प को पोषण देता है बल्कि टूटे और बेजान बालों में नई जान फूंक देता है। आज हम आपको 5 ऐसे आसान और असरदार तरीके बताएंगे जिनसे आप अलसी को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करके हेयर फॉल को अलविदा कह सकते हैं और पा सकते हैं बेहद मजबूत, मुलायम और शाइनी बाल।

अलसी का हेयर जेल अलसी का जेल बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। यह एक नेचुरल कंडीशनर के रूप में काम करता है। कैसे बनाएं: 2 कप पानी में 4 बड़े चम्मच अलसी के बीज डालकर धीमी आंच पर उबालें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी गाढ़ा होकर जेल जैसा न बन जाए। ठंडा होने पर इसे एक पतले कपड़े से छान लें।

कैसे लगाएं: इस जेल को शैम्पू करने से पहले या बाद में सीधे अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं। 30 मिनट बाद बाल धो लें या इसे हेयर सीरम की तरह इस्तेमाल करें। अलसी और नारियल तेल का डीप कंडीशनिंग मास्क नारियल तेल के साथ अलसी का इस्तेमाल करने से बालों को गहरा पोषण मिलता है और रूखापन दूर होता है।

कैसे बनाएं: एक चम्मच पिसी हुई अलसी (पाउडर) को 2 बड़े चम्मच नारियल तेल के साथ मिलाएं। आप चाहें तो इस मिश्रण को हल्का गुनगुना भी कर सकते हैं।

कैसे लगाएं: इस मास्क से अपने स्कैल्प की हल्के हाथों से मालिश करें और फिर इसे पूरे बालों की लंबाई पर लगाएं। 30-45 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। अलसी और दही का प्रोटीन पैक दही में मौजूद प्रोटीन और अलसी के पोषक तत्व मिलकर बालों को मजबूती देते हैं और टूटने से रोकते हैं। यह पैक डैंड्रफ की समस्या में भी राहत देता है।

कैसे बनाएं: 2 बड़े चम्मच पिसी हुई अलसी को 3-4 बड़े चम्मच ताज़े दही के साथ अच्छे से मिलाएं।

कैसे लगाएं: इस पैक को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं। इसे 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी और शैम्पू से धो लें। अलसी का तेल अगर आपके पास अलसी का तेल है, तो यह बालों को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है।

कैसे लगाएं: अलसी के तेल को हल्का गुनगुना करें। इसे उंगलियों की मदद से अपने स्कैल्प पर लगाकर 5 से 10 मिनट तक मसाज करें।

फायदा: रातभर तेल लगा रहने दें और अगली सुबह बाल धो लें। इससे बालों को जरूरी नमी मिलती है और वे चमकदार बनते हैं। रोजाना अलसी का सेवन बालों को बाहर से पोषण देने के साथ-साथ, अंदर से भी मजबूत बनाना जरूरी है। अलसी का सेवन आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है।