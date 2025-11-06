अब होगी चिपचिपे बालों की छुट्टी, इन होममेड हेयर मास्क से पाएं सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपके बाल बार-बार धोने के बावजूद जल्दी चिपचिपे हो जाते हैं और उनमें न तो सॉफ्टनेस रहती है और न ही शाइन, तो यह स्कैल्प में अधिक ऑयल प्रॉडक्शन या गलत हेयर केयर रूटीन का नतीजा हो सकता है। चिपचिपे बालों से निजात पाने के लिए जरूरी है ऐसा हेयर केयर जो स्कैल्प को डीप क्लीन करते हुए बालों को पोषण भी दे।

ऐसे में कुछ खास घरेलू सफेद हेयर मास्क बालों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। ये मास्क बालों से एक्स्ट्रा तेल हटाते हैं, स्कैल्प को फ्रेश रखते हैं और बालों को सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाते हैं। तो आइए जानें दो बेहद असरदार होममेड सफेद हेयर मास्क के बारे में,जो आपकी हेयर प्रॉब्लम का नेचुरल सॉल्यूशन बन सकते हैं।

अंडा, नींबू और दही हेयर मास्क यह मास्क खासतौर पर ऑयली और चिपचिपे बालों के लिए है। अंडे का सफेद भाग प्रोटीन से भरपूर होता है, जो बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और उन्हें पोषण देता है। दही स्कैल्प को कूलिंग इफेक्ट देता है और नींबू एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने के साथ ही डैंड्रफ से भी राहत देता है।

बनाने का तरीका 1 अंडे का सफेद भाग लें इसमें 2 टेबलस्पून ताजा दही मिलाएं और फिर 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालें, इन तीनों को अच्छी तरह फेंटकर स्मूद पेस्ट बनाएं। अब इस मिक्सचर पेस्ट को स्कैल्प और बालों की लंबाई पर अच्छी तरह लगाएं। 30 मिनट तक लगा रहने दें, फिर माइल्ड शैम्पू से वॉश करें। इस मास्क को सप्ताह में एक बार जरूर आजमाएं।

फायदे- यह मास्क बालों की जड़ों से चिपचिपापन दूर करता है, स्कैल्प को फ्रेश बनाता करता है और बालों को नेचुरली शाइनी और सॉफ्ट बनाता है। मल्टीग्रेन आटा, दही और नींबू हेयर मास्क यह एक नेचुरल डीटॉक्स मास्क है, जो स्कैल्प को साफ करके गहराई से पोषण देता है। मल्टीग्रेन आटा (जैसे चना, बाजरा, जौ आदि) बालों से गंदगी, ऑयल और बिल्ड-अप को हटाता है, वहीं दही और नींबू मिलकर बालों को मुलायम और चमकदार बनाते हैं।

बनाने का तरीका इसे बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मल्टीग्रेन आटा लें और इसमें 2 टेबलस्पून ताजा दही मिलाएं और 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालें और सभी इंग्रीडिएंट्स को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। बालों में अच्छे से लगाएं और 25 मिनट बाद वॉश करें। इसका इस्तेमाल भी सप्ताह में एक बार करना फायदेमंद रहेगा।