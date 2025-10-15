इस तरीके से करें मोरिंगा का इस्तेमाल, तेजी से होगी बालों की ग्रोथ, हेयर फॉल से भी मिलेगा छुटकारा
खूबसूरत और लंबे बालों की चाह किसे नहीं होती है। लेकिन प्रदूषण, स्ट्रेस और खराब खान-पान के कारण बाल कमजोर और रूखे होने लगे हैं। ऐसे में बालों का खास ध्यान रखना जरूरी है। बालों को हेल्दी बनाने के लिए मोरिंगा (Moringa for Hair Care) का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानें कैसे।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घने, लंबे और मजबूत बाल हर किसी की चाहत होते हैं, लेकिन प्रदूषण, गलत खान-पान और तनाव की वजह से बालों का झड़ना और ग्रोथ रुकना एक आम समस्या बन गई है। ऐसे में बालों की देखभाल करने के लिए मोरिंगा (Morniga for Hair Growth) का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद होता है।
मोरिंगा में ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बालों के लिए काफी फायदा होते हैं। इसलिए लंबे और घने बालों के लिए आप भी मोरिंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप मोरिंगा का इस्तेमाल करके अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं।
मोरिंगा बालों के लिए क्यों है फायदेमंद?
मोरिंगा में विटामिन-ए, बी, सी, और ई, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सभी तत्व बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और बालों के झड़ने को रोकते हैं। इसमें मौजूद अमीनो एसिड बालों के केराटिन बनाने में मदद करते हैं, जिससे बाल मजबूत और लंबे होते हैं। इसके अलावा, इसके एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं और रूसी जैसी समस्याओं से बचाव करते हैं।
बालों की ग्रोथ के लिए मोरिंगा का कैसे इस्तेमाल करें?
मोरिंगा पाउडर का हेयर मास्क
- दो चम्मच मोरिंगा पाउडर लें।
- उसमें एक चम्मच दही या घिसा हुआ नारियल मिलाएं। अगर बाल रूखे हैं तो जैतून का तेल भी मिला सकते हैं।
- इस पेस्ट को अच्छी तरह मिलाकर स्कैल्प और बालों में लगाएं।
- 45 मिनट से एक घंटे के लिए छोड़ दें और फिर हल्के शैम्पू से धो लें।
- इस मास्क को हफ्ते में दो बार लगाने से बालों की ग्रोथ तेज होगी और बाल मुलायम बनेंगे।
मोरिंगा तेल से स्कैल्प मसाज
- मोरिंगा ऑयल को हल्का गर्म करें।
- इस गर्म तेल से अपनी उंगलियों की मदद से स्कैल्प की अच्छी तरह मसाज करें।
- मसाज के बाद कम से कम एक घंटे के लिए छोड़ दें, या फिर रातभर के लिए लगा रहने दें।
- अगले दिन हल्के शैम्पू से धो लें।
- तेल से मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं।
मोरिंगा की पत्तियों का पेस्ट
- ताजी मोरिंगा पत्तियों को पीसकर एक महीन पेस्ट बना लें।
- इस पेस्ट में शहद मिलाकर सीधे स्कैल्प पर लगाएं।
- 30 मिनट बाद धो लें। इससे स्कैल्प डिटॉक्स होगा और नए बाल उगने में मदद मिलेगी।
डाइट में मोरिंगा शामिल करें
बाहरी इस्तेमाल के साथ-साथ अंदर से पोषण देना भाी जरूरी है। आप मोरिंगा पाउडर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक चम्मच मोरिंगा पाउडर को एक गिलास पानी, जूस, स्मूदी या दही में मिलाकर रोजाना सुबह लें। इससे शरीर में खून की कमी दूर होगी, इम्युनिटी बढ़ेगी और इसका सीधा असर आपके बालों की सेहत पर दिखेगा।
