बालों को मजबूत बनाएगा गुड़हल और मेथी का तेल, हेयर फॉल की समस्या से भी मिलेगा छुटकारा

बाल झड़ना आजकल आम समस्या बन चुका है। इसके कारण बाल पतले और बेजान दिखने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक नेचुरल और घर पर बना हुआ तेल आपकी इस समस्या को दूर कर सकता है? जी हां गुड़हल और मेथी से बना एक खास तेल (Hibiscus and Methi Oil for Hair) बालों के लिए वरदान से कम नहीं है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेयर फॉल (Hair Fall) यानी बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है। प्रदूषण, तनाव, खराब खान-पान और केमिकल वाले हेयर केयर प्रोडक्ट्स का बढ़ता इस्तेमाल हमारे बालों की सेहत को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।

ऐसे में, बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक और सदियों पुराने उपाय एक बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं। आयुर्वेद में बालों की देखभाल के लिए कई अद्भुत जड़ी-बूटियों का जिक्र है, जिनमें से गुड़हल और मेथी के बीज भी शामिल हैं। इन दोनों के गुणों से भरपूर तेल (Hibiscus and Methi Oil for Hair) आपके बालों को नई जान दे सकता है और बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। आइए जानें कैसे बनाएं ये खास तेल।