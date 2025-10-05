बालों को मजबूत बनाएगा गुड़हल और मेथी का तेल, हेयर फॉल की समस्या से भी मिलेगा छुटकारा
बाल झड़ना आजकल आम समस्या बन चुका है। इसके कारण बाल पतले और बेजान दिखने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक नेचुरल और घर पर बना हुआ तेल आपकी इस समस्या को दूर कर सकता है? जी हां गुड़हल और मेथी से बना एक खास तेल (Hibiscus and Methi Oil for Hair) बालों के लिए वरदान से कम नहीं है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हेयर फॉल (Hair Fall) यानी बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है। प्रदूषण, तनाव, खराब खान-पान और केमिकल वाले हेयर केयर प्रोडक्ट्स का बढ़ता इस्तेमाल हमारे बालों की सेहत को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।
ऐसे में, बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक और सदियों पुराने उपाय एक बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं। आयुर्वेद में बालों की देखभाल के लिए कई अद्भुत जड़ी-बूटियों का जिक्र है, जिनमें से गुड़हल और मेथी के बीज भी शामिल हैं। इन दोनों के गुणों से भरपूर तेल (Hibiscus and Methi Oil for Hair) आपके बालों को नई जान दे सकता है और बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा दिला सकता है। आइए जानें कैसे बनाएं ये खास तेल।
गुड़हल के फायदे
गुड़हल के फूल और पत्तियां विटामिन-सी, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं।
- बालों को मजबूती- गुड़हल में मौजूद अमीनो एसिड केराटिन प्रोटीन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जो बालों का फंडामेंटल यूनिट है। यह बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और टूटने से बचाता है।
- कंडीशनिंग- गुड़हल के फूलों और पत्तियों में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो नेचुरल कंडीशनर के रूप में काम करता है। यह बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है, साथ ही रूखेपन को भी दूर करता है।
- ग्रोथ में सहायक- यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बालों के फॉलिकल्स को पोषण मिलता है और नए बालों के विकास में मदद मिलती है।
- डैंड्रफ से राहत- इसके एंटी-फंगल गुण रूसी और स्कैल्प की खुजली को कम करने में सहायक होते हैं।
मेथी के फायदे
मेथी के दाने प्रोटीन, आयरन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन से भरपूर होते हैं, जो बालों की सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं।
- हेयर फॉल कंट्रोल- मेथी में मौजूद प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड बालों के फॉलिकल्स को मजबूती देते हैं, जिससे बालों का गिरना काफी हद तक कम हो जाता है।
- नए बालों का उगना- लेसिथिन बालों की जड़ों को पोषण देता है और उन्हें रिजुविनेट करने में मदद करता है, जिससे बालों का घनापन बढ़ता है।
- सूखेपन और रूखेपन से छुटकारा- मेथी बालों की नमी बनाए रखने में मदद करती है, जिससे वे रूखे और बेजान नहीं होते।
गुड़हल और मेथी का तेल बनाने की विधि
जरूरी सामग्री-
- 1 कप नारियल तेल का तेल
- 5-6 गुड़हल के फूल
- 2 बड़े चम्मच मेथी दाना
तेल बनाने की प्रक्रिया-
- एक बर्तन में नारियल तेल लें और उसे धीमी आंच पर गर्म करें।
- जब तेल हल्का गुनगुना हो जाए, तो इसमें गुड़हल के फूल और पत्तियां, और मेथी दाना डालें।
- इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि मेथी के दाने हल्के भूरे न हो जाएं और गुड़हल का रंग तेल में न आ जाए।
- आंच बंद कर दें और तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें।
- ठंडा होने के बाद, तेल को छानकर एक साफ कांच की शीशी में भर लें।
इस्तेमाल का तरीका
- बेहतरीन नतीजों के लिए इस तेल का नियमित इस्तेमाल जरूरी है।
- सप्ताह में कम से कम दो बार, रात को सोने से पहले, इस तेल को हल्का गुनगुना करके स्कैल्प में धीरे-धीरे मालिश करें। मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जड़ों तक पोषण पहुंचता है।
- तेल को रात भर बालों में लगा रहने दें, या कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें।
- अगली सुबह बालों को किसी हल्के या हर्बल शैम्पू से धो लें।
