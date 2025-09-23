Language
    अब मिलेंगे लंबे-घने और काले बाल, बस अच्छी ग्रोथ के लिए घर पर ही बनाएं ये DIY हेयर मास्क

    By Digital Desk Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:19 PM (IST)

    घने और लंबे बाल की चाहत तो हर किसी को होती है लेकिन स्ट्रेस प्रदूषण और गलत खानपान के चलते बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। ऐसे में मार्केट के केमिकल बेस्ड प्रॉडक्ट्स की बजाय घरेलू और नेचुरल हेयर मास्क अपनाना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही हेयर मास्क के बारे में।

    बालों को खूबसूरत बनाएं ये DIY हेयर मास्क (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लंबे, घने और शाइनी बाल हर किसी की खूबसूरत पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, खराब खानपान, स्ट्रेस, प्रदूषण और केमिकल बेस्ड प्रॉडक्ट्स के इस्तेमाल से बालों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है।

    बालों का झड़ना, ड्राइनेस, दोमुंहे बाल और स्लो ग्रोथ आम समस्याएं बन चुकी हैं। ऐसे में अगर आप बालों को अंदर से पोषण देकर उनकी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो घरेलू और प्राकृतिक उपाय सबसे कारगर हैं। यहां बताए गए कुछ असरदार DIY हेयर मास्क, जो बालों की जड़ों को मजबूती देने के साथ साथ उनकी ग्रोथ को भी बूस्ट करते हैं। तो आईए जानते हैं इनके बारे में-

    आंवला और नारियल तेल हेयर मास्क

    आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर में 3-4 टेबलस्पून नारियल तेल मिलाकर हल्का गर्म करें। ठंडा होने पर स्कैल्प में लगाएं और 1 घंटे बाद वॉश करें।

    दही और शहद का मास्क

    दही में प्रोटीन और शहद में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं। ये मास्क रूखे और बेजान बालों में जान लाता है। 3 टेबलस्पून दही में 1 टेबलस्पून शहद मिलाएं और बालों की जड़ों से सिरों तक लगाएं। 30 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश करें।

    मेथी और एलोवेरा जेल मास्क

    मेथी बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है और डैंड्रफ भी दूर करती है। इसलिए भीगी हुई 2 टेबलस्पून मेथी को पीसकर उसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश एलोवेरा जेल मिलाएं। स्कैल्प पर लगाएं और 40 मिनट बाद वॉश करें।

    अंडा और ऑलिव ऑयल मास्क

    अंडा प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है जो बालों को मजबूती देता है। 1 अंडा फेंटकर उसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल मिलाएं और बालों में लगाएं। 30-40 मिनट बाद ठंडे पानी से वॉश करें ।

    प्याज का रस और अरंडी तेल

    प्याज में सल्फर होता है जो बालों की नई ग्रोथ में मदद करता है। 2 टेबलस्पून प्याज का रस और 1 टेबलस्पून अरंडी का तेल मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं। 1 घंटे बाद शैम्पू से वॉश करें ।

    केला और नारियल दूध मास्क

    पका केला बालों को सॉफ्ट बनाता है और नारियल दूध पोषण देता है। एक पके केले को मैश करें और 3 टेबलस्पून नारियल दूध मिलाएं। बालों में लगाकर 30 मिनट बाद वॉश करें।

    ये सभी DIY हेयर मास्क नेचुरल हैं और नियमित रूप से इनके इस्तेमाल से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है, जिससे ग्रोथ बेहतर होती है। सप्ताह में 1-2 बार ये मास्क अपनाएं और फर्क खुद महसूस करें, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, सिर्फ नेचुरल केयर के साथ।

