अब मिलेंगे लंबे-घने और काले बाल, बस अच्छी ग्रोथ के लिए घर पर ही बनाएं ये DIY हेयर मास्क

घने और लंबे बाल की चाहत तो हर किसी को होती है लेकिन स्ट्रेस प्रदूषण और गलत खानपान के चलते बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। ऐसे में मार्केट के केमिकल बेस्ड प्रॉडक्ट्स की बजाय घरेलू और नेचुरल हेयर मास्क अपनाना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही हेयर मास्क के बारे में।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लंबे, घने और शाइनी बाल हर किसी की खूबसूरत पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, खराब खानपान, स्ट्रेस, प्रदूषण और केमिकल बेस्ड प्रॉडक्ट्स के इस्तेमाल से बालों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बालों का झड़ना, ड्राइनेस, दोमुंहे बाल और स्लो ग्रोथ आम समस्याएं बन चुकी हैं। ऐसे में अगर आप बालों को अंदर से पोषण देकर उनकी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो घरेलू और प्राकृतिक उपाय सबसे कारगर हैं। यहां बताए गए कुछ असरदार DIY हेयर मास्क, जो बालों की जड़ों को मजबूती देने के साथ साथ उनकी ग्रोथ को भी बूस्ट करते हैं। तो आईए जानते हैं इनके बारे में-

आंवला और नारियल तेल हेयर मास्क आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर में 3-4 टेबलस्पून नारियल तेल मिलाकर हल्का गर्म करें। ठंडा होने पर स्कैल्प में लगाएं और 1 घंटे बाद वॉश करें।

दही और शहद का मास्क दही में प्रोटीन और शहद में मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं। ये मास्क रूखे और बेजान बालों में जान लाता है। 3 टेबलस्पून दही में 1 टेबलस्पून शहद मिलाएं और बालों की जड़ों से सिरों तक लगाएं। 30 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश करें।

मेथी और एलोवेरा जेल मास्क मेथी बालों की ग्रोथ को बढ़ाती है और डैंड्रफ भी दूर करती है। इसलिए भीगी हुई 2 टेबलस्पून मेथी को पीसकर उसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश एलोवेरा जेल मिलाएं। स्कैल्प पर लगाएं और 40 मिनट बाद वॉश करें।

अंडा और ऑलिव ऑयल मास्क अंडा प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है जो बालों को मजबूती देता है। 1 अंडा फेंटकर उसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल मिलाएं और बालों में लगाएं। 30-40 मिनट बाद ठंडे पानी से वॉश करें । प्याज का रस और अरंडी तेल प्याज में सल्फर होता है जो बालों की नई ग्रोथ में मदद करता है। 2 टेबलस्पून प्याज का रस और 1 टेबलस्पून अरंडी का तेल मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं। 1 घंटे बाद शैम्पू से वॉश करें ।