नारियल तेल या कैस्टर ऑयल: बालों के लिए क्या है ज्यादा बेहतर? किससे बाल बनेंगे घने और मजबूत

बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए ऑयलिंग करना जरूरी है। हालांकि इससे जुड़ा एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि बालों के लिए ज्यादा अच्छा क्या है नारियल तेल या कैस्टर ऑयल (Coconut Oil Vs Castor Oil)? आइए जानें ये तेल कैसे बालों के लिए फायदेमंद हैं और इनके इस्तेमाल से सेहत को क्या फायदा मिलेगा।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बालों की देखभाल की बात आती है तो तेल सबसे पहला और जरूरी उपाय माना जाता है। भारतीय परंपरा में तेल मालिश न सिर्फ बालों को पोषण देने के लिए बल्कि रिलैक्सेशन के लिए भी जरूरी रही है। हालांकि, ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि कौन-सा तेल बालों के लिए ज्यादा फायदेमंद (Best Hair Oil) है।

नारियल तेल और अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल (Coconut Oil Vs Castor Oil) कहते हैं, दोनों ही अपनी-अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन दोनों में से बालों के लिए क्या ज्यादा अच्छा है? आइए जानते हैं इस बारे में।

(Picture Courtesy: Freepik) नारियल तेल के फायदे नारियल तेल में लॉरिक एसिड और मीडियम-चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों तक गहराई से पहुंचकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। यह तेल- डैंड्रफ कम करने में मददगार।

बालों को मुलायम और शाइनी बनाता है।

प्रोटीन लॉस को रोकता है, जिससे हेयर फॉल कम होता है।

हल्का होने के कारण आसानी से लग जाता है और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है। किसके लिए बेहतर- पतले, रूखे और आसानी से झड़ने वाले बालों के लिए नारियल तेल परफेक्ट है।