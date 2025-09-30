Language
    नारियल तेल या कैस्टर ऑयल: बालों के लिए क्या है ज्यादा बेहतर? किससे बाल बनेंगे घने और मजबूत

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:47 PM (IST)

    बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए ऑयलिंग करना जरूरी है। हालांकि इससे जुड़ा एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि बालों के लिए ज्यादा अच्छा क्या है नारियल तेल या कैस्टर ऑयल (Coconut Oil Vs Castor Oil)? आइए जानें ये तेल कैसे बालों के लिए फायदेमंद हैं और इनके इस्तेमाल से सेहत को क्या फायदा मिलेगा।

    बालों के लिए कौन-सा तेल है ज्यादा बेहतर? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बालों की देखभाल की बात आती है तो तेल सबसे पहला और जरूरी उपाय माना जाता है। भारतीय परंपरा में तेल मालिश न सिर्फ बालों को पोषण देने के लिए बल्कि रिलैक्सेशन के लिए भी जरूरी रही है। हालांकि, ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि कौन-सा तेल बालों के लिए ज्यादा फायदेमंद (Best Hair Oil) है।

    नारियल तेल और अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल (Coconut Oil Vs Castor Oil) कहते हैं, दोनों ही अपनी-अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन दोनों में से बालों के लिए क्या ज्यादा अच्छा है? आइए जानते हैं इस बारे में।

    (Picture Courtesy: Freepik)

    नारियल तेल के फायदे

    नारियल तेल में लॉरिक एसिड और मीडियम-चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो बालों की जड़ों तक गहराई से पहुंचकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। यह तेल-

    • डैंड्रफ कम करने में मददगार।
    • बालों को मुलायम और शाइनी बनाता है।
    • प्रोटीन लॉस को रोकता है, जिससे हेयर फॉल कम होता है।
    • हल्का होने के कारण आसानी से लग जाता है और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है।

    किसके लिए बेहतर- पतले, रूखे और आसानी से झड़ने वाले बालों के लिए नारियल तेल परफेक्ट है।

    कैस्टर ऑयल के क्या फायदे हैं?

    अरंडी का तेल अपने गाढ़ेपन और पोषण क्षमता के लिए जाना जाता है। इसमें रिकिनोलिक एसिड और विटामिन-ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सिर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करते हैं और बालों की जड़ों को एक्टिव करते हैं। यह तेल-

    • बालों की ग्रोथ को तेज करने में मदद करता है।
    • पतले और खाली होते स्कैल्प पर नए बाल आने में सहायक।
    • एंटी-फंगल गुणों के कारण स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाव।
    • दोमुंहे बालों को कम करने और बालों को घना बनाने में कारगर।

    किसके लिए बेहतर- बहुत पतले, डैमेज्ड और हेयर थिनिंग से परेशान लोगों के लिए कैस्टर ऑयल बेस्ट माना जाता है।

    क्या है ज्यादा बेहतर?

    अगर आपके बाल कमजोर और झड़ने वाले हैं, तो कोकोनट ऑयल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं अगर आप तेजी से बाल बढ़ाना चाहते हैं और घनापन पाना चाहते हैं, तो कैस्टर ऑयल आपके लिए सही ऑप्शन होगा। दरअसल, दोनों ही तेल अपने-अपने गुणों के कारण बालों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों का मिक्स करके बालों में लगाएं, जिससे बाल मजबूत, लंबे और घने बनेंगे।

