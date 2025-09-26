Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मजबूत और चमकदार बालों के लिए घर पर बनाएं Aloe Vera Shampoo, बालों में लौट आएगी जान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:03 PM (IST)

    बाजार में मिलने वाले केमिकल बेस्ड शैम्पू लॉन्ग टर्म में जाकर बालों को डैमेज कर देते हैं। जी हां अगर आप भी बालों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए घर पर ही कोई घरेलू नुस्खा आजमाना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। यहां हम बता रहे हैं इससे राहत के लिए घर पर ही Aloe Vera Shampoo बनाने का आसान तरीका।

    prefferd source google
    Hero Image
    घर पर Aloe Vera Shampoo बनाने के लिए अपनाएं यह तरीका (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके बाल रूखे और बेजान हो गए हैं? क्या उनमें वो चमक नहीं रही, जो पहले हुआ करती थी? बता दें, अगर आप भी मार्केट में मिलने वाले केमिकल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल करके थक चुके हैं और बालों से जुड़ी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एलोवेरा (Aloe Vera) एक ऐसी नेचुरल चीज है जो हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को मजबूती देते हैं और उन्हें चमकदार बनाते हैं। आज हम आपको घर पर एलोवेरा शैम्पू बनाने का एक आसान तरीका (DIY Hair Care) बताएंगे, जिससे आपके बालों की खोई हुई चमक वापस लौट आएगी।

    एलोवेरा शैम्पू बनाने के लिए सामग्री

    • 1 कप एलोवेरा जेल (ताजा पत्ती से निकाला हुआ)
    • आधा कप नारियल का दूध
    • 1 बड़ा चम्मच शहद
    • 2 चम्मच बादाम का तेल या कोई भी एसेंशियल ऑयल (जैसे लैवेंडर)
    • 10-15 बूंदें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल (यह बालों को बढ़ने में मदद करता है)

    एलोवेरा शैम्पू बनाने की विधि

    • एक कांच के कटोरे में एलोवेरा जेल और नारियल का दूध डालें।
    • अब इसमें शहद और बादाम का तेल मिलाएं।
    • सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि कोई गांठ न रहे। आप इसे ब्लेंडर में भी कुछ सेकंड के लिए चला सकते हैं।
    • सबसे आखिर में रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की बूंदें डालकर एक बार फिर मिलाएं।
    • आपका होममेड एलोवेरा शैम्पू तैयार है। इसे एक एयरटाइट बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें।

    ऐसे करें एलोवेरा शैम्पू का इस्तेमाल

    • सबसे पहले अपने बालों को गीला करें।
    • शैम्पू की थोड़ी मात्रा लेकर स्कैल्प पर धीरे-धीरे मसाज करें।
    • इसे 2-3 मिनट के लिए लगा रहने दें और फिर सादे पानी से धो लें।

    एलोवेरा शैम्पू के फायदे

    • यह शैम्पू बालों को प्राकृतिक रूप से पोषण देता है।
    • बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है।
    • डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है।
    • यह पूरी तरह से केमिकल फ्री है।

    इस शैम्पू को आप 10-15 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपके बाल पहले से ज्यादा हेल्दी और शाइनी दिखेंगे।

    यह भी पढ़ें- सोने से पहले चेहरे पर लगाएं विटामिन-ई कैप्सूल और एलोवेरा जेल, त्वचा की 6 समस्याएं हो जाएंगी छूमंतर!

    यह भी पढ़ें- मार्केट के ब्यूटी प्रोडक्ट्स से हो जाता है स्किन पर रिएक्शन, तो घर पर ऐसे बनाकर यूज करें एलोवेरा जेल

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।