पाउडर या जूस, Hair Growth के लिए मोरिंगा की कौन-सी 'खुराक' है बेस्ट? दूर करें कन्फ्यूजन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि बालों की ग्रोथ के लिए मोरिंगा का पाउडर ज्यादा फायदेमंद है या जूस (Moringa for Hair Growth)। बता दें, यह आयरन, विटामिन और प्रोटीन का एक ऐसा खजाना है जो आपके रूखे और बेजान बालों में फिर से जान डाल सकता है।

बालों की मजबूती और तेज ग्रोथ के लिए मोरिंगा आजकल हर जगह चर्चा में है। यह एक सुपरफूड है जो जड़ों को इतना पोषण देता है कि बाल टूटने की जगह तूफान की रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। लेकिन, असली सवाल यह है कि क्या इसे पाउडर के रूप में लेना चाहिए, या ताजे जूस के रूप में? क्या पाउडर का पोषण कम हो जाता है? आइए, इस आर्टिकल में आपकी इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं आपके लिए रहेगा है ज्यादा बेहतर।

(Image Source: AI-Generated) मोरिंगा जूस मोरिंगा का ताजा जूस पीना आपकी सेहत के लिए सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। अधिकतम पोषण: जब आप पत्तियों का जूस निकालते हैं, तो आपको उनमें मौजूद सारे पोषक तत्व लगभग तुरंत और पूरी मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। ताजे पत्तों में विटामिन और एंजाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं।

जूस शरीर में जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे पोषक तत्व तुरंत आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं और बालों की जड़ों तक पहुंचते हैं। डाइटिशियन अक्सर जूस पीने की सलाह देते हैं। आप रोजाना 30 मि.ली. तक मोरिंगा जूस का सेवन कर सकते हैं। मोरिंगा पाउडर मोरिंगा पाउडर ताजी पत्तियों को सुखाकर बनाया जाता है, जो इसे इस्तेमाल करने का एक सुविधाजनक विकल्प बनाता है।