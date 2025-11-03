पाउडर या जूस, Hair Growth के लिए मोरिंगा की कौन-सी 'खुराक' है बेस्ट? दूर करें कन्फ्यूजन
मोरिंगा यानी सहजन आज सिर्फ सेहत ही नहीं, बल्कि बालों की देखभाल के लिए भी एक सुपरफूड बन गया है। इसमें मौजूद विटामिन A, C, E, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, जिससे बाल मजबूत होते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ऐसे में, आइए आपको बताते हैं कि इसे पाउडर के तौर पर लेना ज्यादा बेहतर है या जूस के रूप में (Moringa Powder vs Moringa Juice)।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि बालों की ग्रोथ के लिए मोरिंगा का पाउडर ज्यादा फायदेमंद है या जूस (Moringa for Hair Growth)। बता दें, यह आयरन, विटामिन और प्रोटीन का एक ऐसा खजाना है जो आपके रूखे और बेजान बालों में फिर से जान डाल सकता है।
बालों की मजबूती और तेज ग्रोथ के लिए मोरिंगा आजकल हर जगह चर्चा में है। यह एक सुपरफूड है जो जड़ों को इतना पोषण देता है कि बाल टूटने की जगह तूफान की रफ्तार से बढ़ने लगते हैं।
लेकिन, असली सवाल यह है कि क्या इसे पाउडर के रूप में लेना चाहिए, या ताजे जूस के रूप में? क्या पाउडर का पोषण कम हो जाता है? आइए, इस आर्टिकल में आपकी इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं आपके लिए रहेगा है ज्यादा बेहतर।
(Image Source: AI-Generated)
मोरिंगा जूस
मोरिंगा का ताजा जूस पीना आपकी सेहत के लिए सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है।
- अधिकतम पोषण: जब आप पत्तियों का जूस निकालते हैं, तो आपको उनमें मौजूद सारे पोषक तत्व लगभग तुरंत और पूरी मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। ताजे पत्तों में विटामिन और एंजाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं।
- तेज अब्जॉर्प्शन: जूस शरीर में जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे पोषक तत्व तुरंत आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं और बालों की जड़ों तक पहुंचते हैं।
- डाइटिशियन अक्सर जूस पीने की सलाह देते हैं। आप रोजाना 30 मि.ली. तक मोरिंगा जूस का सेवन कर सकते हैं।
मोरिंगा पाउडर
मोरिंगा पाउडर ताजी पत्तियों को सुखाकर बनाया जाता है, जो इसे इस्तेमाल करने का एक सुविधाजनक विकल्प बनाता है।
- इस्तेमाल में आसानी: पाउडर को आप कभी भी, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पानी, स्मूदी, सूप या दही में मिलाना आसान है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास ताजी पत्तियां उपलब्ध नहीं हैं।
- हेयर मास्क के लिए बेस्ट: बालों की बाहरी देखभाल के लिए मोरिंगा पाउडर सबसे अच्छा है।
- आप मोरिंगा पाउडर को दही, नारियल तेल, या एलोवेरा जेल में मिलाकर हेयर मास्क बना सकते हैं।
- यह मास्क स्कैल्प की मालिश करने और बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है।
- शेल्फ लाइफ: पाउडर को जूस की तुलना में लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है।
बालों की ग्रोथ के लिए क्या है 'बेस्ट'?
बालों की ग्रोथ के लिए आपको अंदरूनी पोषण और बाहरी देखभाल दोनों की जरूरत होती है।
- पीने के लिए: अगर आपके पास ताजी पत्तियां हैं, तो जूस बेहतर है क्योंकि यह तेजी से पोषण देता है। अगर ताजी पत्तियां उपलब्ध नहीं हैं, तो पाउडर को पानी या स्मूदी में मिलाकर पिएं।
- लगाने के लिए: मोरिंगा पाउडर को हेयर मास्क या पेस्ट के रूप में स्कैल्प पर लगाना, बालों की जड़ों को सीधे पोषण देने के लिए सबसे शानदार है।
यह भी पढ़ें- मोरिंगा के सूप से मिलेंगे 6 कमाल के फायदे; हड्डियां बनेंगी मजबूत, शरीर की सूजन भी होगी कम
यह भी पढ़ें- इस तरीके से करें मोरिंगा का इस्तेमाल, तेजी से होगी बालों की ग्रोथ, हेयर फॉल से भी मिलेगा छुटकारा
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।