गलत तरीके से आयरन सप्लीमेंट ले रहे ज्यादातर लोग, न्यूट्रिशनिस्ट के बताए 3 टिप्स बढ़ाएंगे हीमोग्लोबिन
आमतौर पर कई लोग आयरन की कमी को पूरा करने के लिए खुद से ही सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आयरन सप्लीमेंट सही तरीके से न लिए जाएं, तो वे फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी हां, न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने इस बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें बताई हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी थकान, कमजोरी, सांस फूलना या चक्कर आने की समस्या रहती है? अगर हां, तो हो सकता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो, जिसे आमतौर पर 'एनीमिया' कहते हैं। आज के समय में, बहुत से लोग डॉक्टर की सलाह के बिना ही आयरन सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका गलत तरीका आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है?
आयरन हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी मिनरल है। यह रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है, तो यह कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे:
- काम करते समय जल्दी थक जाना
- त्वचा का पीला पड़ना
- सांस फूलना या दिल की धड़कन तेज होना
- नाखूनों का कमजोर होना और बालों का झड़ना
- एकाग्रता में कमी
आयरन की कमी को पूरा करने के लिए अक्सर लोग सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से लिए गए सप्लीमेंट फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं।
आयरन का लेवल बढ़ाने के 3 आसान तरीके
पहला तरीका
न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन के मुताबिक, आयरन सप्लीमेंट लेने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट होता है। इस समय आपके पेट में एसिड का स्तर सबसे ज्यादा होता है। यह पेट का एसिड आयरन को शरीर में ठीक से अब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है। इसलिए, आयरन सप्लीमेंट को सुबह सबसे पहले लेना चाहिए।
दूसरा तरीका
आयरन को शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित करने के लिए, इसे विटामिन-सी से भरपूर चीजों के साथ लेना चाहिए। आप आयरन सप्लीमेंट के साथ नींबू पानी या आंवले का पानी ले सकते हैं। विटामिन-सी, आयरन को शरीर में सोखने की प्रक्रिया को तेज कर देता है।
तीसरा तरीका
जब भी हमें पेट में गैस या जलन महसूस होती है, तो हम तुरंत एंटासिड सिरप या गोलियां ले लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन का कहना है कि अगर आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो ऐसा करने से बचें। चूंकि, आयरन को अवशोषित करने के लिए पेट में एसिड का उच्च स्तर बहुत जरूरी होता है। एंटासिड पेट के एसिड को कम कर देता है, जिससे आयरन का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए, एंटासिड लेने से बचें ताकि आपके शरीर में आयरन का स्तर सही बना रहे।
अगर आप इन तीन आसान तरीकों को अपनाते हैं, तो आप अपने शरीर में आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं।
