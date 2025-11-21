हेयर ग्रोथ का सीक्रेट बन सकता है 'डर्मा रोलर', मगर सही तरीका नहीं अपनाया तो होगा भारी नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में हेयर फॉल जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। ऐसे में, लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं और डर्मा रोलिंग भी इन्हीं में से एक पॉपुलर तकनीक बन चुकी है। दरअसल, डर्मा रोलर एक छोटा टूल होता है, जिसमें सैकड़ों छोटे नुकीले सुईदार रोलर लगे होते हैं।

इसे स्कैल्प या त्वचा पर रोल किया जाता है जिससे माइक्रो इंजरी के जरिए स्किन को फिर से रीजनरेट होने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। यह प्रॉसेज कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मदद करती है, जिससे बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। हालांकि, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

डर्मा रोलर के फायदे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है जब डर्मा रोलर स्कैल्प पर चलाया जाता है, तो यह छोटे-छोटे छेद बनाता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हेयर फॉलिकल्स को जरूरी पोषण मिलने लगता है। इससे नए बाल आने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।