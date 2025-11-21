हेयर ग्रोथ का सीक्रेट बन सकता है 'डर्मा रोलर', मगर सही तरीका नहीं अपनाया तो होगा भारी नुकसान
डर्मा रोलर एक माइक्रोनीडलिंग टूल है, जिसे स्कैल्प पर रोल कर बालों की ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है। यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है, जिससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। इसके इस्तेमाल से बेहतर सीरम अब्जॉर्प्शन और कोलेजन प्रोडक्शन जैसी चीजें शामिल होती हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल से इन्फेक्शन, जलन या ब्लीडिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में हेयर फॉल जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। ऐसे में, लोग तरह-तरह के उपाय अपनाते हैं और डर्मा रोलिंग भी इन्हीं में से एक पॉपुलर तकनीक बन चुकी है। दरअसल, डर्मा रोलर एक छोटा टूल होता है, जिसमें सैकड़ों छोटे नुकीले सुईदार रोलर लगे होते हैं।
इसे स्कैल्प या त्वचा पर रोल किया जाता है जिससे माइक्रो इंजरी के जरिए स्किन को फिर से रीजनरेट होने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। यह प्रॉसेज कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में मदद करती है, जिससे बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। हालांकि, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।
डर्मा रोलर के फायदे
बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है
जब डर्मा रोलर स्कैल्प पर चलाया जाता है, तो यह छोटे-छोटे छेद बनाता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हेयर फॉलिकल्स को जरूरी पोषण मिलने लगता है। इससे नए बाल आने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।
सीरम और तेल के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है
डर्मा रोलिंग के बाद जब हेयर ग्रोथ सीरम या तेल लगाया जाता है, तो वह स्किन के अंदर गहराई तक प्रवेश करता है और बेहतर परिणाम देता है।
कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है
यह स्किन के नेचुरल कोलेजन और इलास्टिन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं।
पतले होते बालों के लिए उपयोगी
यह खासकर उन लोगों के लिए सहायक हो सकता है जिनके बाल पतले हो रहे हैं या हेयरलाइन पीछे जा रही है।
डर्मा रोलर के नुकसान
स्किन में जलन या रेडनेस
रोलिंग के बाद कुछ लोगों को स्कैल्प में जलन, रेडनेस या सूजन की शिकायत हो सकती है।
इन्फेक्शन का खतरा
अगर डर्मा रोलर ठीक से सैनिटाइज न किया गया हो या अधिक दबाव से इस्तेमाल किया जाए, तो स्किन में एलर्जी हो सकता है।
ब्लीडिंग या दर्द
अत्यधिक दबाव लगाकर इस्तेमाल करने पर स्कैल्प पर ब्लीडिंग हो सकती है। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए हानिकारक हो सकता है।
गलत तकनीक से नुकसान
अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो बालों की जड़ों को नुकसान भी हो सकता है, जिससे हेयर फॉल बढ़ सकता है।
डर्मा रोलर बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने का एक असरदार उपाय हो सकता है, खासकर जब इसे सही तकनीक और विशेषज्ञ की सलाह के साथ किया जाए। हालांकि, इसे इस्तेमाल में लाने से पहले स्किन डॉक्टर से परामर्श जरूर लें ताकि इसके साइड इफेक्ट्स से बचा जा सके। साफ-सफाई और सावधानी के साथ इसका उपयोग किया जाए तो यह एक सुरक्षित और असरदार उपाय साबित हो सकता है।
यह भी पढ़ें- बालों की ग्रोथ रोक रही है Vitamin-B12 की कमी? आज ही डाइट में शामिल करें ये 5 नेचुरल सोर्स
यह भी पढ़ें- बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं बाल तो करा लें टेस्ट, हो सकती है इन विटामिन और मिनरल्स की कमी
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।