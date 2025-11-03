गलत Hair Style भी बन सकती है बाल झड़ने की वजह? हेयरफॉल रोकने के लिए 8 तरीकों से स्टाइल करें बाल
आकर्षक दिखने के लिए चुनी गई कुछ हेयर स्टाइल बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं। कॉर्नरोज़ और टाइट बन जैसे स्टाइल बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। बालों को झड़ने से बचाने के लिए ढीली चोटियाँ, लो बन, और हेयरबैंड जैसे विकल्पों को अपनाना बेहतर है। ये स्टाइल स्कैल्प पर कम तनाव डालते हैं और बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बालों को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम अक्सर ऐसे हेयर स्टाइल चुनते हैं, जो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन लंबे समय तक स्कैल्प पर तनाव डालते हैं। कॉर्नरोज, हाई पोनीटेल और टाइट बन जैसे स्टाइल्स बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अगर आप भी बिना कारण बाल झड़ने की समस्या से जूझ रही हैं, तो हेयर स्टाइलिंग में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से-
कैसे कुछ हेयर स्टाइल जो बालों के झड़ने की वजह बनते हैं
कॉर्नरो, हाई पोनीटेल, फिशटेल ब्रेड, टाइट ब्रेड और टाइट बन जैसे हेयर स्टाइल बालों को लंबे समय तक खींचे रखते हैं, जिससे स्कैल्प की स्किन पर खिंचाव आता है। यह खिंचाव लगातार बना रहने से बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं और बाल गिरने लगते हैं। इसे ट्रैक्शन एलोपेसिया कहते हैं।
खासतौर पर वे महिलाएं जो रोजाना इन टाइट स्टाइल्स को अपनाती हैं, उनके बाल अधिक तेजी से पतले और कमजोर होते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए हल्के और स्कैल्प-फ्रेंडली हेयर स्टाइल चुनना जरूरी है, जो बालों को आराम और मजबूती दें।
हेयर स्टाइल जो बालों को झड़ने नहीं देते
लूज ब्रेड
ढीली चोटी बनाना बालों के लिए फायदेमंद होता है। यह बालों को उलझने और टूटने से बचाता है, साथ ही स्कैल्प पर दबाव भी नहीं डालता। रोजाना ऑफिस या घर में रखने के लिए यह परफेक्ट है।
लो बन
सिर के निचले हिस्से में बनाया गया बन बालों को स्टाइलिश लुक देने के साथ-साथ आरामदायक भी होता है। यह स्कैल्प की मांसपेशियों पर तनाव नहीं डालता।
मेसी बन
थोड़ा-सा लूज बन न सिर्फ ट्रेंडी दिखता है, बल्कि बालों को आराम भी देता है। यह बालों को टाइट बांधने की आदत से छुटकारा दिलाता है।
हाफ अप-हाफ डाउन
इस हेयर स्टाइल में आधे बाल बांधे जाते हैं और आधे खुले रहते हैं, जिससे स्कैल्प पर भार कम पड़ता है और बाल खुलकर सांस ले पाते हैं।
क्लॉ क्लिप हेयर स्टाइल
क्लॉ क्लिप का उपयोग बालों को कसने की बजाय उन्हें आराम से पकड़ने के लिए किया जाता है, जिससे बालों की टूट-फूट से राहत मिलती है।
ट्विस्ट स्टाइल
बालों को हल्के से ट्विस्ट कर पिन अप करना न केवल स्टाइलिश दिखता है, बल्कि बालों को भी सेफ रखता है।
साटन स्कार्फ स्टाइल
साटन स्कार्फ से बालों को हल्के से बांधने से बालों में रगड़ कम होता है, जिससे बालों की नमी बनी रहती है और वे टूटने से बचते हैं।
ओपन हेयर विथ हेयरबैंड
अगर आपको खुले बाल पसंद हैं, तो हेयरबैंड लगाकर उन्हें कंट्रोल में रखें। इससे बार-बार कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती और बाल टूटने से बचते हैं।
इन स्टाइल्स को अपनाकर आप न सिर्फ बालों को झड़ने से बचा सकती हैं, बल्कि उन्हें हेल्दी और मजबूत भी बना सकती हैं।
