गलत Hair Style भी बन सकती है बाल झड़ने की वजह? हेयरफॉल रोकने के लिए 8 तरीकों से स्टाइल करें बाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बालों को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम अक्सर ऐसे हेयर स्टाइल चुनते हैं, जो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन लंबे समय तक स्कैल्प पर तनाव डालते हैं। कॉर्नरोज, हाई पोनीटेल और टाइट बन जैसे स्टाइल्स बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

अगर आप भी बिना कारण बाल झड़ने की समस्या से जूझ रही हैं, तो हेयर स्टाइलिंग में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से- कैसे कुछ हेयर स्टाइल जो बालों के झड़ने की वजह बनते हैं कॉर्नरो, हाई पोनीटेल, फिशटेल ब्रेड, टाइट ब्रेड और टाइट बन जैसे हेयर स्टाइल बालों को लंबे समय तक खींचे रखते हैं, जिससे स्कैल्प की स्किन पर खिंचाव आता है। यह खिंचाव लगातार बना रहने से बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं और बाल गिरने लगते हैं। इसे ट्रैक्शन एलोपेसिया कहते हैं।

खासतौर पर वे महिलाएं जो रोजाना इन टाइट स्टाइल्स को अपनाती हैं, उनके बाल अधिक तेजी से पतले और कमजोर होते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए हल्के और स्कैल्प-फ्रेंडली हेयर स्टाइल चुनना जरूरी है, जो बालों को आराम और मजबूती दें।