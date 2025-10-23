सगाई में बना लें इनमें से कोई भी हेयर स्टाइल, परियों से भी खूबसूरत दिखेंगी आप
यदि आपकी भी जल्द सगाई होने वाली है तो खूबसूरत हेयरस्टाइल का चुनाव बेहद जरूरी है। इसके लिए कुछ हेयर स्टाइल आप भी ट्राय कर सकती है। फ्रेश फ्लावर के साथ खुले बाल एक नैचुरल लुक देते हैं, जबकि पासा और मांगटीका फ्रंट हेयरस्टाइल ट्रेडिशनल खूबसूरती को उभारता है। ब्रेडेड क्राउन स्टाइल एक प्रिंसेस जैसा एहसास देता है। फ्रेंच ब्रेड के साथ खुले सीधे बाल, मोतियों से सजे लहराते बाल, मोतियों वाली पोनीटेल और फ्रेंच ब्रेड से सजे बाल मॉडर्न और एलिगेंट लुक को पूरा करते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सगाई और शादी का दिन हर लड़की के जीवन का सबसे खास पल होता है। इस दिन हर लड़की चाहती है कि वह अपने सबसे बेहतरीन और खूबसूरत लुक में नजर आए। ऐसे में कपड़े, मेकअप और ज्वेलरी के साथ-साथ एक शानदार हेयरस्टाइल भी आपके लुक में चार चांद लगा देती है।
अगर आपकी भी जल्द सगाई और शादी होने वाली है, तो यहां बताए गए कुछ लेटेस्ट क्यूट हेयर स्टाइल्स आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। आईए जानते हैं इनके बारे में
फ्रेश फ्लावर के साथ स्ट्रेट बाल
स्ट्रेट बालों में फ्रेश फ्लावर का हल्का टच आपके लुक को न केवल फ्रेश बल्कि नेचुरल और अट्रैक्टिव बनाता है। यह खासकर आउटडोर सगाई या शादी के कार्यक्रमों के लिए परफेक्ट है।
पासा और मांग टीका फ्रंट हेयरस्टाइल
पासा और मांगटीका के साथ खुले बालों का यह लुक ट्रेडिशनल और ग्लैमरस है। यह आपके चेहरे को एक डेलिकेट और शानदार फ्रेम देता है और आपकी सगाई के दिन आपको बेहद खूबसूरत और परफेक्ट दिखाता है।
खुले बालों के साथ ब्रेडेड क्राउन
ब्रेडेड क्राउन एक बेहद स्टाइलिश और रॉयल लुक है, जो आपके खुले बालों को एक सुंदर डिजाइन में ढालता है। यह लुक गाउन या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी बहुत जंचता है।
खुले बालों के लिए वेवी फ्रंट हेयरस्टाइल
सामने से हल्के वेव्स बनाकर खुले बालों को स्टाइल करना एक रोमांटिक और सॉफ्ट लुक देता है, जो आपके चेहरे की सुंदरता को निखारता है।
लेयर्ड ओपन हेयर हेयरस्टाइल
लेयर्ड हेयर कट में खुले बालों को एक हल्का वॉल्यूम और गहराई मिलती है। यह स्टाइल मॉडर्न, सिम्पल और बेहद सॉफ्ट दिखता है।
फ्रेंच ब्रेड के साथ खुले स्ट्रेट बाल हेयर स्टाइल
स्ट्रेट खुले बालों में एक साइड पर फ्रेंच ब्रेड जोड़ने से यह लुक एलीगेंट और क्लासी बनता है।
मोतियों से सजे लहराते बाल
लहराते बालों में छोटे-छोटे मोती या गहनों का टच देने से एक ड्रीमीलुक तैयार होता है, जो सगाई के फोटोशूट में भी शानदार नजर आता है।
मांग टीका के साथ खुले बाल
स्ट्रेट खुले बालों के साथ मांगटीका पहनने से यह लुक क्लासी, ट्रेंडी और भव्य बनता है। यह एकदम परफेक्ट है, अगर आप ट्रेडिशनल के साथ थोड़ा मॉडर्न लुक चाहती हैं।
मोतियों वाली पोनीटेल
खुले बालों में हल्की पोनीटेल बनाकर उसे मोती या स्टोन क्लिप्स से सजाना एक शानदार और ट्रेंडी ऑप्शन है। यह आपको एक परफेक्ट बैलेंस देता है, जहां आप सिम्पल और स्टाइलिश दोनों दिखती हैं।
फ्रेंच ब्रेड के साथ खुले स्ट्रेट बाल हेयर स्टाइल
खुले स्ट्रेटबालों में साइड पर हल्की फ्रेंच ब्रेड बनाना स्टाइलिश और बेहद अट्रैक्टिव होता है। यह लुक हर ड्रेस के साथ परफेक्ट होता है और पूरी तरह से एलिगेंट फील देता है।
