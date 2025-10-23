शादी या पार्टी में पहन रही हैं लहंगा, तो यहां देखें सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड हेयरस्टाइल; दिखेंगी सबसे खूबसूरत
लहंगा एक ट्रेडिशनल आउटफिट है ,जो महिलाओं को रॉयल और ग्रेसफुल लुक देता है, जिसे सही हेयरस्टाइल से पूरा किया जा सकता है। अगर आप भी अपने लहंगे के लिए अच्छा हेयरस्टाइल ढूंढ़ रहे हैं, तो कुछ सेलेब्रिटी-इंस्पायर्ड हेयरस्टाइल लहंगे के साथ ट्राई किए जा सकते हैं। आइए देखें लहंगे के लिए अच्छे हेयरस्टाइल।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लहंगा एक ऐसा ट्रेडिशनल आउटफिट है, जो हर महिला को रॉयल और ग्रेसफुल लुक देता है। लेकिन उस लुक को कम्प्लीट करती है आपकी एक परफेक्ट हेयरस्टाइल। हालांकि, अक्सर यह कन्फ्यूजन रहती है कि लहंगे के साथ कौन-सी हेयरस्टाइल सबसे अच्छी लगेगी?
ऐसे में अपने सेलेब्स से इंस्पायर्ड हेयर स्टाइल से इंस्पिरेशन लेना एक शानदार आइडिया हो सकता है। सेलेब्स का स्टाइल, साथ में ग्लैमरस भी होता है और ट्रेंडिंग भी। आइए जानते हैं, कुछ ऐसी हेयरस्टाइल्स, जिन्हें आप किसी भी फंक्शन या वेडिंग में लहंगे के साथ ट्राई कर सकती हैं।
लहंगे के लिए हेयरस्टाइल आइडियाज
- लो बन एलिगेंस- दीपिका पादुकोण से इंस्पायर्ड यह स्टाइल क्लास और सादगी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हैवी ज्वेलरी और डीप नेक लहंगे के साथ कमाल लगता है।
- वॉल्यूमिनस कर्ल्स- बालों को वॉल्यूम देकर खुले छोड़ने का यह स्टाइल अनन्या पांडे और कियारा आडवाणी जैसी कई सेलेब्स की फेवरेट है।
- स्लीक स्ट्रेट लुक- स्ट्रेट बालों में सेंटर या साइड पार्टीशन के साथ यह लुक मॉडर्न और एलीगेंट लगता है, खासकर जब आप मांगटीका या माथापट्टी पहन रही हों।
- वाटरफॉल ट्विस्ट- यह स्टाइल रोमांटिक और ड्रीमी फील देता है, खासकर लेयर्ड हेयर में। लाइटवेट लहंगे के साथ यह बहुत अच्छा लगता है।
- क्लासिक फ्रेंच ट्विस्ट- करीना कपूर से इंस्पायर्ड यह हेयरडू एक क्लासी और रॉयल अपील देता है। रिसेप्शन या फॉर्मल फंक्शन के लिए बेस्ट है।
- स्पाइरल कर्ल्स- ग्लैमर से भरपूर यह स्टाइल पार्टी और एथनिक नाइट्स के लिए परफेक्ट है, खासकर अगर आप वेस्टर्न कट लहंगा पहन रही हों।
- फिशटेल ब्रेड- आलिया भट्ट की फेवरेट यह स्टाइल ट्रेडिशन के साथ मॉडर्न टच लाता है और लहंगे के साथ बहुत सूट करता है।
- साइड पार्टेड स्लीक बन- सोनम कपूर से इंस्पायर्ड यह हेयरडू चेहरे को शार्प लुक देता है और ग्रेसफुल दिखता है।
- स्लीक लो पोनीटेल- यह मिनिमलिस्ट लुक भारी आउटफिट्स और ज्वेलरी को बैलेंस करता है। ये पोनी टेल आपके आउट फीट को और अधिक अट्रैक्टिव बनाएगा।
- रेट्रो स्टाइल- सॉफ्ट वेव्स या रोल्स के साथ यह हेयरडू 60s की क्लासिक वाइब देता है, जो आज भी ट्रेंडी है।
- हाई बन सॉफिटिकेशन- अनुष्का शर्मा जैसी हाई बन आपके लुक में एलिवेशन और रिचनेस जोड़ती है। ये कई तरह के लहंगे के साथ शूट करता है ।
- बोहो चिक वेव्स- लाइट और फ्लोई आउटफिट्स के साथ यह स्टाइल फ्री-स्पिरिटेड और फेशनेबल फील देता है।
- टॉप नॉट ग्लैम- यंग और एनर्जेटिक लुक के लिए यह स्टाइल बेस्ट है। मॉडर्न कट लहंगे के साथ शानदार लगता है।
- ब्रेडेड क्राउन- यह हेयरस्टाइल फेयरीटेल प्रिंसेस लुक देता है और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए बहुत पसंद किया जाता है।
- फ्लावर रोल्ड हेयरस्टाइल- फ्रेश या आर्टिफिशियल फूलों के साथ बने रोल्स बालों में डिवाइन और ट्रेडिशनल टच लाते हैं।
