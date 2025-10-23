शादी या पार्टी में पहन रही हैं लहंगा, तो यहां देखें सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड हेयरस्टाइल; दिखेंगी सबसे खूबसूरत

लो बन एलिगेंस- दीपिका पादुकोण से इंस्पायर्ड यह स्टाइल क्लास और सादगी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हैवी ज्वेलरी और डीप नेक लहंगे के साथ कमाल लगता है।

(Picture Courtesy: Instagram)

वॉल्यूमिनस कर्ल्स- बालों को वॉल्यूम देकर खुले छोड़ने का यह स्टाइल अनन्या पांडे और कियारा आडवाणी जैसी कई सेलेब्स की फेवरेट है।

(Picture Courtesy: Instagram)

स्लीक स्ट्रेट लुक- स्ट्रेट बालों में सेंटर या साइड पार्टीशन के साथ यह लुक मॉडर्न और एलीगेंट लगता है, खासकर जब आप मांगटीका या माथापट्टी पहन रही हों।

(Picture Courtesy: Instagram)

स्पाइरल कर्ल्स- ग्लैमर से भरपूर यह स्टाइल पार्टी और एथनिक नाइट्स के लिए परफेक्ट है, खासकर अगर आप वेस्टर्न कट लहंगा पहन रही हों।

क्लासिक फ्रेंच ट्विस्ट- करीना कपूर से इंस्पायर्ड यह हेयरडू एक क्लासी और रॉयल अपील देता है। रिसेप्शन या फॉर्मल फंक्शन के लिए बेस्ट है।

वाटरफॉल ट्विस्ट- यह स्टाइल रोमांटिक और ड्रीमी फील देता है, खासकर लेयर्ड हेयर में। लाइटवेट लहंगे के साथ यह बहुत अच्छा लगता है।

(Picture Courtesy: Instagram)

फिशटेल ब्रेड- आलिया भट्ट की फेवरेट यह स्टाइल ट्रेडिशन के साथ मॉडर्न टच लाता है और लहंगे के साथ बहुत सूट करता है।

साइड पार्टेड स्लीक बन- सोनम कपूर से इंस्पायर्ड यह हेयरडू चेहरे को शार्प लुक देता है और ग्रेसफुल दिखता है।

स्लीक लो पोनीटेल- यह मिनिमलिस्ट लुक भारी आउटफिट्स और ज्वेलरी को बैलेंस करता है। ये पोनी टेल आपके आउट फीट को और अधिक अट्रैक्टिव बनाएगा।

रेट्रो स्टाइल- सॉफ्ट वेव्स या रोल्स के साथ यह हेयरडू 60s की क्लासिक वाइब देता है, जो आज भी ट्रेंडी है।