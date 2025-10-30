साड़ी में दिखना है खूबसूरत, तो इन 5 ट्रेंडी हेयरस्टाइल्स को करें ट्राई; ठहर जाएंगी सबकी नजरें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साड़ी एक ऐसा अटायर है जो किसी भी महिला की सुंदरता, गरिमा और भारतीयता को खूबसूरती से दर्शाता है। लेकिन साड़ी की खूबसूरती को और निखारता है– उसका सही हेयरस्टाइल। बालों की सुंदरता और साड़ी की एलीगेंस अगर एकसाथ उभरकर आएं, तो आपका पूरा लुक गॉर्जियस बन जाता है।

चाहे आप किसी शादी में जा रही हों, त्यौहार मना रही हों या फिर किसी ट्रेडिशनल फंक्शन में शामिल हो रही हों, तो साड़ी के साथ यहां बताए गए हेयरस्टाइल्स आपके लुक में चार चांद लगा सकते हैं। तो आईए जानते है इनके बारे में

क्लासिक बन

Picture Credit- AI Generated

यह सबसे पॉपुलर और टाइमलेस हेयरस्टाइल है। इसे आप आसानी से बना सकते हैं और गजरा या हेयरपिन से सजाकर ट्रेडिशनल लुक पा सकती हैं। सिल्क या बनारसी साड़ी के साथ बेहतरीन लगता है।

ब्राइडेड बन

Picture Credit- AI Generated

यह जूड़ा चोटी को ट्विस्ट करके बनाया जाता है, जो शादी या बड़े फंक्शन में रॉयल लुक देता है। हेयर एक्सेसरी के साथ इसे और निखारा जा सकता है।

मेसी पोनीटेल

Picture Credit- AI Generated

अगर आप साड़ी के साथ थोड़ा कैजुअल और स्टाइलिश लुक चाहती हैं तो यह स्टाइल बढ़िया ऑप्शन है। यह लुक मॉडर्न होने के साथ-साथ यंगर में खासा लोकप्रिय है।

क्लासिक गजरा हेयर स्टाइल

Picture Credit- AI Generated

सिंपल बन में जब सफेद मोगरे का गजरा लगाया जाता है तो वो ट्रेडिशनल लुक को शाही बना देता है। यह हेयरस्टाइल खासकर पूजा-पाठ या धार्मिक अवसरों पर शानदार लगता है।

ब्रेड लुक ट्राई करें

Picture Credit- AI Generated

फिशटेल, डच या फ्रेंच ब्रेड आजकल काफी ट्रेंड में हैं। साड़ी के साथ ब्रेड हेयरस्टाइल ग्लैमरस लुक देने के साथ-साथ आपको अलग स्टाइल भी देती है।

साइड वैवी ओपन हेयर

Picture Credit- AI Generated

हल्के कर्ल्स के साथ साइड पार्टिंग से किए गए ओपन हेयर साड़ी के साथ बेहद ग्रेसफुल और रोमांटिक लगते हैं। यह लुक युवतियों में खासा पसंद किया जाता है।

हाई पोनीटेल

Picture Credit- AI Generated

मॉडर्न और स्मार्ट लुक के लिए हाई पोनीटेल एक परफेक्ट ऑप्शन है। यह खासकर प्रिंटेड या कॉटन साड़ियों के साथ खूब फबती है।

लो बन विद मांग टीका

Picture Credit- AI Generated

लो बन, पर ट्रेडिशनल मांग टीका लगाने से ब्राइडल या फेस्टिव लुक को निखारा जा सकता है। यह हेयरस्टाइल ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ परफेक्ट तालमेल बनाता है।

गजरे वाली सिंपल चोटी

Picture Credit- AI Generated

एक लंबी चोटी में गजरा लगाकर आप बेहद खूबसूरत और सांस्कृतिक लुक पा सकती हैं। यह स्टाइल खासकर दक्षिण भारतीय साड़ी के साथ बहुत सुन्दर लगता है।

पफ वाला जूड़ा

Picture Credit- AI Generated

फ्रंट पफ के साथ बना जूड़ा चेहरे को लंबा और बेहतर दिखाता है। गोल चेहरे वाली महिलाओं पर यह हेयरस्टाइल खासतौर पर बहुत जंचता है।