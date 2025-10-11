Language
    दीवाली पर पहनने जा रही हैं Red Saree, तो इन कंट्रास्ट ब्लाउज से मिलेगा परफेक्ट लुक; सब कहेंगे Wow

    By Digital DeskEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    रेड साड़ी हर महिला की वार्डरोब में एक खास जगह रखती है, लेकिन हर बार उसी लुक को रिपीट करना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। ऐसे में कुछ कंट्रास्टिंग ब्लाउज शेड्स के साथ आप अपनी रेड साड़ी को नया अंदाज दे सकती हैं। रेड साड़ी के साथ गोल्डन, ब्लैक, रॉयल ब्लू, एमराल्ड ग्रीन, पर्पल, मस्टर्ड येलो, सिल्वर और व्हाइट जैसे ब्लाउज कलर बेहद आकर्षक लगते हैं। ये शेड्स न केवल लुक में नयापन लाते हैं, बल्कि ट्रेडिशनल और पार्टी वियर दोनों मौकों पर आपको खास बनाते हैं।

    Hero Image

    रेड साड़ी में अलग ब्लाउज के साथ पाएं नया और आकर्षक लुक (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रेड साड़ी एक ऐसा ट्रेडिशनल आउटफिट है जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता। चाहे शादी का फंक्शन हो, कोई त्योहार या फिर खास फैमिली फंक्शन,रेड साड़ी हर मौके पर अट्रेक्टिव और एलिगेंट लगती है। लेकिन एक ही साड़ी को हर बार पहनना अगर बोरिंग लगने लगे, तो आप इसके साथ अलग-अलग ब्लाउज शेड्स को पेयर करके अपना लुक बिल्कुल नया बना सकती हैं।

    यहां पर कुछ ऐसे ही शानदार कंट्रास्टिंग ब्लाउज कलर शेड्स के बारे में बताया गया है,जो रेड साड़ी को देंगे हर बार एक फ्रेश और स्टाइलिश टच। तो आईए जानते हैं इनके बारे में

    गोल्डन ब्लाउज

    red golden

    रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन क्लासिक और रॉयल होता है। आप इस कॉम्बिनेशन को शादी और त्योहारों पर जरूर आजमाएं। जरी, सीक्विन या ब्रोकैड वर्क वाला गोल्डन ब्लाउज रेड साड़ी को रिच लुक देगा।

    एमराल्ड ग्रीन ब्लाउज

    red green

    रेड और ग्रीन का कांट्रास्ट हमेशा फेस्टिव लगता है। खासकर एमराल्ड या बॉटल ग्रीन शेड आपकी साड़ी को एक ट्रेडिशनल और ब्राइट अपील देगा।

    रॉयल ब्लू ब्लाउज

    red blue

    नेवी या रॉयल ब्लू शेड का ब्लाउज रेड साड़ी को एक मॉडर्न और डिफरेंट लुक देता है। इसे आप नाइट फंक्शन या पार्टीज में पहन सकती हैं।

    ब्लैक ब्लाउज

    red black

    ब्लैक एक ऐसा रंग है जो किसी भी आउटफिट के साथ फबता है। रेड साड़ी के साथ ब्लैक ब्लाउज पहनकर आप पा सकती हैं एक शार्प और स्टाइलिश अपीयरेंस।

    पर्पल या वायलेट ब्लाउज

    red purple

    अगर आप यूनिक लुक चाहती हैं तो पर्पल या डार्क वायलेट शेड का ब्लाउज ट्राय करें। यह रंग साड़ी को एक रिच और रॉयल फिनिश देगा।

    व्हाइट या ऑफ व्हाइट ब्लाउज

    red white

    अगर आप सिंपल, एलिगेंट और मिनिमल लुक चाहती हैं तो सफेद या ऑफ व्हाइट ब्लाउज रेड साड़ी के साथ एक परफेक्ट कंट्रास्ट बनाता है।

    सिल्वर ब्लाउज

    red silver

    गोल्डन के अलावा सिल्वर भी एक शानदार ऑप्शन है, खासकर अगर आपकी साड़ी में सिल्वर जरी या बूटे हैं। यह फ्यूजन और पार्टी लुक के लिए परफेक्ट है।

    मस्टर्ड येलो ब्लाउज

    मस्टर्ड येलो और रेड का मेल काफी वाइब्रेंट और ट्रेडिशनल लगता है। इसे पहनकर आप किसी भी फेस्टिव मौके पर सबसे अलग दिख सकती हैं।

    रेड साड़ी को हर बार नया लुक देने के लिए ये ब्लाउज शेड्स जरूर ट्राय करें। सिर्फ एक साड़ी से आप पा सकती हैं कई स्टाइलिश और यूनिक लुक्स,बस थोड़ा सा कलर प्ले करें और तैयार हो जाएं हर मौके पर छा जाने के लिए!

