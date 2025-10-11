दीवाली पर पहनने जा रही हैं Red Saree, तो इन कंट्रास्ट ब्लाउज से मिलेगा परफेक्ट लुक; सब कहेंगे Wow

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रेड साड़ी एक ऐसा ट्रेडिशनल आउटफिट है जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता। चाहे शादी का फंक्शन हो, कोई त्योहार या फिर खास फैमिली फंक्शन,रेड साड़ी हर मौके पर अट्रेक्टिव और एलिगेंट लगती है। लेकिन एक ही साड़ी को हर बार पहनना अगर बोरिंग लगने लगे, तो आप इसके साथ अलग-अलग ब्लाउज शेड्स को पेयर करके अपना लुक बिल्कुल नया बना सकती हैं।

यहां पर कुछ ऐसे ही शानदार कंट्रास्टिंग ब्लाउज कलर शेड्स के बारे में बताया गया है,जो रेड साड़ी को देंगे हर बार एक फ्रेश और स्टाइलिश टच। तो आईए जानते हैं इनके बारे में

गोल्डन ब्लाउज

रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन क्लासिक और रॉयल होता है। आप इस कॉम्बिनेशन को शादी और त्योहारों पर जरूर आजमाएं। जरी, सीक्विन या ब्रोकैड वर्क वाला गोल्डन ब्लाउज रेड साड़ी को रिच लुक देगा।

एमराल्ड ग्रीन ब्लाउज

रेड और ग्रीन का कांट्रास्ट हमेशा फेस्टिव लगता है। खासकर एमराल्ड या बॉटल ग्रीन शेड आपकी साड़ी को एक ट्रेडिशनल और ब्राइट अपील देगा।

रॉयल ब्लू ब्लाउज

नेवी या रॉयल ब्लू शेड का ब्लाउज रेड साड़ी को एक मॉडर्न और डिफरेंट लुक देता है। इसे आप नाइट फंक्शन या पार्टीज में पहन सकती हैं।

ब्लैक ब्लाउज

ब्लैक एक ऐसा रंग है जो किसी भी आउटफिट के साथ फबता है। रेड साड़ी के साथ ब्लैक ब्लाउज पहनकर आप पा सकती हैं एक शार्प और स्टाइलिश अपीयरेंस।

पर्पल या वायलेट ब्लाउज

अगर आप यूनिक लुक चाहती हैं तो पर्पल या डार्क वायलेट शेड का ब्लाउज ट्राय करें। यह रंग साड़ी को एक रिच और रॉयल फिनिश देगा।

व्हाइट या ऑफ व्हाइट ब्लाउज

अगर आप सिंपल, एलिगेंट और मिनिमल लुक चाहती हैं तो सफेद या ऑफ व्हाइट ब्लाउज रेड साड़ी के साथ एक परफेक्ट कंट्रास्ट बनाता है।

सिल्वर ब्लाउज

गोल्डन के अलावा सिल्वर भी एक शानदार ऑप्शन है, खासकर अगर आपकी साड़ी में सिल्वर जरी या बूटे हैं। यह फ्यूजन और पार्टी लुक के लिए परफेक्ट है।

मस्टर्ड येलो ब्लाउज

मस्टर्ड येलो और रेड का मेल काफी वाइब्रेंट और ट्रेडिशनल लगता है। इसे पहनकर आप किसी भी फेस्टिव मौके पर सबसे अलग दिख सकती हैं।

रेड साड़ी को हर बार नया लुक देने के लिए ये ब्लाउज शेड्स जरूर ट्राय करें। सिर्फ एक साड़ी से आप पा सकती हैं कई स्टाइलिश और यूनिक लुक्स,बस थोड़ा सा कलर प्ले करें और तैयार हो जाएं हर मौके पर छा जाने के लिए!