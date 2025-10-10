Karwa Chauth : Shilpa ने रेड लहंगे, मीरा राजपूज के मिनिमल लुक में मचाई तबाही; सेलेब्स का करवाचौथ सेलिब्रेशन
करवा चौथ (Bollywood Celebs Karwachauth Celebration) का उत्सव पूरे जोश में है क्योंकि 2025 के उत्सवों की शुरुआत हो चुकी है। मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला यह त्यौहार गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, जहां महिलाएँ अपने पति के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। देखिए बॉलीवुड सेलेब्स ने कैसे मनाया त्योहार।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हर साल, अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर की करवा चौथ पार्टी मुंबई में सितारों से सजी होती है। साल 2025 भी कुछ ऐसा ही रहा। सज धजकर बीटाउन सेलेब्स सुनीता कपूर के घर करवाचौथ मनाने पहुंचीं।
पारंपरिक वेशभूषा और अनोखे अंदाज में ये सारी अभिनेत्रियां बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, मीरा राजपूत और गीता बसरा उन लोगों में शामिल थीं जिन्होंने उत्सव की रस्मों में भाग लिया।
शिल्पा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो
शिल्पा ने अपने एक्स अकाउंट पर शाम की एक झलक का एक वीडियो शेयर करते हुए होस्ट सुनीता की तारीफ की। शिल्पा ने लिखा- "करवाचौथ की रात। हमेशा की तरह, सुनीता कपूर (जिन्हें मैं बेहद पसंद करती हूं) ने बहुत ही शानदार तरीके से किया।"
पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी और पूर्व ब्रिटिश अभिनेत्री गीता बसरा भी करवा चौथ सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंची।
शिल्पा लाल रंग के भारी कढ़ाई वाले लहंगे और आकर्षक गहनों में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जो उत्सव के माहौल को बखूबी दर्शा रहा था। वहीं, रवीना ने चटक पीले रंग की साड़ी पहनकर पारंपरिक उत्सव में अपना अलग ही रंग भर दिया। दोनों को साथ बैठकर पूजा की थालियां एक-दूसरे को देते और रस्मों के दौरान तस्वीरें खिंचवाते देखा गया।
मीरा कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मिनिमल लुक और मेकअप के साथ भी आप उतनी ही खूबसूरत लग सकती हैं। उन्होंने एक साधारण लेकिन बेहद सुंदर और हल्के काम वाली रेड कलर की साड़ी पहनी थी,जिसके साथ उन्होंने भारी कढ़ाई वाला ब्लाउज़, पारंपरिक झुमके और मैचिंग पोटली बैग लिया हुआ था।
रीमा जैन, अलेखा आडवाणी और कपूर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, रेड कलर के सूड में पहुंचीं। अपने पहले करवाचौथ के लिए आलेखा काफी एक्साइटेड दिखीं और पैप्स के लिए मुस्कुराते हुए पोज किया।
इस साल का करवाचौथ कई बॉलीवुड सेलेब्स के लिए उनका पहला करवाचौथ था। वहीं समापन के साथ अन्य सेलेब्स की फोटोज भी सामने आएंगी।
