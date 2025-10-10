Karwa Chauth : Shilpa ने रेड लहंगे, मीरा राजपूज के मिनिमल लुक में मचाई तबाही; सेलेब्स का करवाचौथ सेलिब्रेशन

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हर साल, अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर की करवा चौथ पार्टी मुंबई में सितारों से सजी होती है। साल 2025 भी कुछ ऐसा ही रहा। सज धजकर बीटाउन सेलेब्स सुनीता कपूर के घर करवाचौथ मनाने पहुंचीं।

पारंपरिक वेशभूषा और अनोखे अंदाज में ये सारी अभिनेत्रियां बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, मीरा राजपूत और गीता बसरा उन लोगों में शामिल थीं जिन्होंने उत्सव की रस्मों में भाग लिया। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो शिल्पा ने अपने एक्स अकाउंट पर शाम की एक झलक का एक वीडियो शेयर करते हुए होस्ट सुनीता की तारीफ की। शिल्पा ने लिखा- "करवाचौथ की रात। हमेशा की तरह, सुनीता कपूर (जिन्हें मैं बेहद पसंद करती हूं) ने बहुत ही शानदार तरीके से किया।"