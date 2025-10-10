Karwa Chauth 2025: इस सरल विधि से करें करवा चौथ व्रत का पारण, मिलेगा अखंड सौभाग्य का वरदान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व हर साल कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही हैं। इस पर्व का समापन चंद्र दर्शन के बाद होता है।

धार्मिक मत है कि करवा चौथ व्रत करने से व्रती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रती के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आइए, करवा चौथ व्रत खोलने की सरल विधि जानते हैं- करवा चौथ चंद्रोदय समय देश की राजधानी दिल्ली में चंद्रोदय रात 08 बजकर 13 मिनट पर हुआ। इस समय से विवाहित महिलाएं चंद्र देवता की पूजा कर व्रत खोल सकती हैं। वहीं, चंद्रोदय के समय में शहर अनुसार अंतर हो सकता है। इसके लिए आप स्थानीय पंचांग का सहारा ले सकती है।

कैसे खोलें व्रत? व्रती पूजा की थाली सजा लें। इसमें जल, छलनी, दीपक, समेत पूजा सामग्री रख लें। अब छत या खुले आसमान में खड़े होकर चंद्रोदय की दिशा में मुख कर चंद्र देव को सामान्य जल, गंगाजल या कच्चे दूध से अर्घ्य दें। इस समय चंद्र देव के नामों का मंत्र जप कर सकती हैं। इसके बाद विधि विधान से चंद्र देव की पूजा करें। अब छलनी पर दीप रखकर चंद्र देव के दर्शन करें।

इस समय मन के कारक चंद्र देव से पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि में वृद्धि की कामना करें। चंद्र देव का आशीर्वाद पाने के बाद छलनी से पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस समय पति के हाथ से मिठाई या कुछ मीठा खाकर पानी पिएं। इसके बाद घर के बड़े-वृद्ध के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।