बालों की ग्रोथ रोक रही है Vitamin-B12 की कमी? आज ही डाइट में शामिल करें ये 5 नेचुरल सोर्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बालों का तेजी से गिरना, उनका रूखापन और कम उम्र में सफेद होना... इन सभी परेशानियों के पीछे अक्सर एक 'खामोश खलनायक' होता है। जी हां- विटामिन B12 की कमी (B12 Deficiency)। यह विटामिन आपके बालों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। बता दें, जब इस 'सुपरहीरो' की कमी होती है, तो आपके बालों की ग्रोथ पर सीधा ब्रेक लग जाता है। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है यह विटामिन और किन 5 नेचुरल सोर्स (Natural Sources of Vitamin-B12) से आप इसकी कमी को दूर कर सकते हैं।

विटामिन B12 क्यों है बालों का 'सुपरहीरो'? विटामिन B12 का मुख्य काम शरीर में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना है। ये कोशिकाएं ही आपके स्कैल्प तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्वों को पहुंचाती हैं। कमजोर फॉलिकल्स: जब B12 की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इससे बालों के फॉलिकल्स कमजोर पड़ जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं।

सफेद बाल: शोध बताते हैं कि B12 की कमी से मेलेनिन का उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि आप अपनी डाइट में कुछ चीजें शामिल करके इस कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं और बालों की ग्रोथ को फिर से तेज कर सकते हैं।

डाइट में शामिल करें B12 के ये 5 नेचुरल सोर्स चूंकि हमारा शरीर खुद से विटामिन B12 नहीं बनाता है, इसलिए इसे खाने-पीने की चीजों से लेना बहुत जरूरी है। खासकर शाकाहारी लोगों में अक्सर इसकी कमी देखी जाती है क्योंकि यह मुख्य रूप से एनिमल फूड्स में पाया जाता है।

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स शाकाहारी लोगों के लिए दूध, दही, पनीर और छाछ विटामिन B12 का सबसे अच्छा और आसानी से उपलब्ध स्रोत हैं। कैसे खाएं: हर दिन एक गिलास दूध पिएं, लंच में एक कटोरी दही खाएं या स्नैक के रूप में पनीर को शामिल करें। अंडे अंडे प्रोटीन के साथ-साथ B12 का भी पावरहाउस होते हैं। B12 की सबसे ज्यादा मात्रा अंडे की जर्दी में होती है।

कैसे खाएं: रोजाना एक या दो अंडे खाने से आपकी B12 की जरूरतों को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। मछली अगर आप मांसाहारी हैं, तो सैल्मन और टूना जैसी मछलियां विटामिन B12 और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं। ये दोनों पोषक तत्व बालों के फॉलिकल्स को मजबूत बनाते हैं। कैसे खाएं: मछली को डीप फ्राई करने के बजाय ग्रिल या स्टीम करके खाएं ताकि उसके पोषक तत्व बने रहें। फोर्टीफाइड फूड्स कई फूड्स में अलग से विटामिन B12 मिलाया जाता है ताकि शाकाहारी लोग भी इसका फायदा ले सकें। इन्हें 'फोर्टीफाइड' फूड्स कहते हैं।

उदाहरण: कुछ नाश्ते के सीरियल्स, सोया मिल्क, बादाम मिल्क और यीस्ट में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में मिलाया जाता है। दही दही न सिर्फ B12 देती है बल्कि प्रोबायोटिक्स से भरपूर होने के कारण यह पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करती है।