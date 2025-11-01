Language
    विटामिन-बी12 की कमी होने पर शरीर में दिखते हैं ये 5 लक्षण, बिल्कुल न करें नजरअंदाज करने की गलती

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    कहीं आप में भी तो विटामिन-बी12 की कमी नहीं हो गई है? आप इसका पता बिना किसी टेस्ट के कुछ लक्षणों पर ध्यान देकर भी लगा सकते हैं। जी हां, विटामिन-बी12 कम होने पर शरीर में कुछ लक्षण (Vitamin-B12 Deficiency Signs) दिखाई देते हैं, जिनकी मदद से आप इसका आसानी से पता लगा सकते हैं।  

    कहीं आप में भी तो नहीं दिख रहे विटामिन-बी12 की कमी के ये लक्षण? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं विटामिन-बी12 हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है? दरअसल, डिएनए सिंथेसिस से लेकर रेड ब्लड सेल्स बनाने तक में विटामिन-बी12 अहम भूमिका निभाता है। इसलिए इसकी कमी (Vitamin-B12 Deficiency) से सावधान रहना चाहिए, वरना शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। 

    विटामिन-बी12 की कमी होने पर शरीर में कुछ लक्षण (Vitamin-B12 Deficiency Symptoms) दिखाई देते हैं, जिन्हें पहचानना जरूरी है। दरअसल, ये लक्षण शुरुआत में काफी आम लगते हैं। इस वजह से इन्हें पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। आइए जानें विटामिन-बी12 की कमी होने पर शरीर में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। 

    थकान और कमजोरी

    यह सबसे आम और शुरुआती लक्षण है। विटामिन-बी12 की कमी के कारण शरीर में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते, जिससे एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। इनकी कमी होने पर शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण व्यक्ति को लगातार थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है।

    नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं

    विटामिन-बी12 नर्व्स के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर यह परत डैमेज होने लगती है, जिससे नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। इसके लक्षणों में शामिल हैं-

    • झनझनाहट या सुन्नपन- हाथों, पैरों या पूरे शरीर में सुई चुभने जैसा अहसास या सुन्नपन होना।
    • मांसपेशियों में कमजोरी- चलने-फिरने में समस्या, बैलेंस बनाए रखने में परेशानी।
    • याददाश्त में कमी- विटामिन-बी12 की कमी का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है, जिससे याददाश्त कमजोर होना, फोकस करने में परेशानी और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। लंबे समय तक रहने वाली कमी डिमेंशिया जैसी गंभीर समस्या का कारण भी बन सकती है।
    त्वचा में पीलापन

    विटामिन-बी12 की कमी से होने के कारण एनीमिया हो जाता है। इसके कारण त्वचा और आंखों में पीलापन ला सकता है। इसलिए बिना किसी अन्य कारण के त्वचा का पीला पड़ना विटामिन-बी12 की कमी का संकेत हो सकता है।

    जीभ में सूजन और मुंह के छाले

    कई बार विटामिन-बी12 की कमी के कारण जीभ में सूजन, रेडनेस और दर्द होता है। जीभ चिकनी और कोमल महसूस हो सकती है। साथ ही, मुंह में बार-बार छाले होना भी इस कमी का एक लक्षण हो सकता है।

    मेंटल हेल्थ पर असर

    शारीरिक लक्षणों के अलावा, विटामिन-बी12 की कमी का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इसकी कमी से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर प्रभावित होने के कारण होता है।