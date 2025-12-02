आपके बालों को रातोंरात स्मूद बना देंगे 5 Hair Care Hacks, सुबह तक मिलेंगे रेशमी और सुलझे बाल
अगर सुबह उठते ही आपके बाल उलझे, रूखे या बेजान दिखते हैं, तो इसकी वजह सिर्फ दिनभर की धूल-मिट्टी नहीं होती। दरअसल, रात का समय भी आपके बालों के लिए उतना ही जरूरी है। नींद के दौरान आपका शरीर ही नहीं, बल्कि आपके बाल भी रिपेयर और रेस्टोरेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसलिए रात की सही हेयरकेयर रूटीन आपके बालों को अगले ही दिन ज्यादा मुलायम, चमकदार और मैनेजेबल बना सकती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रात की नींद सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आपके बालों को भी एक नया जीवन देने का मौका होती है। सोचिए- आप सो रहे हैं और उसी दौरान आपके बाल चुपचाप रिपेयर होकर सुबह तक और भी ज्यादा मुलायम, चमकदार और हेल्दी बन सकते हैं।
जी हां, अच्छे बाल पाना इतना मुश्किल भी नहीं, बस जरूरत है सोने से पहले कुछ स्मार्ट हैयर केयर ट्रिक्स (Hair Care Hacks) अपनाने की। अगर सुबह उठते ही आपके बाल उलझे, बेजान या फ्रिजी दिखते हैं, तो अब ये परेशानी खत्म होने वाली है। आइए, आपको बताते हैं कैसे।
सिल्क या सैटिन पिलोकेस पर सोएं
कॉटन पिलोकेस बालों की नमी सोख लेते हैं और उनमें लगातार रगड़ होने से फ्रिज, उलझन और टूटने की समस्या बढ़ जाती है। इसके मुकाबले सिल्क या सैटिन पिलोकेस बालों में मौजूद नैचुरल ऑयल को सुरक्षित रखते हैं और फ्रिक्शन कम करते हैं। इससे न सिर्फ बेडहेड कम होता है, बल्कि बाल ज्यादा स्मूद और शाइनी महसूस होते हैं।
बालों को हल्का गूंथें या बांधकर सोएं
रात में बाल खुले छोड़कर सोने से वे आसानी से उलझ जाते हैं और टूटने लगते हैं। हल्की चोटी बनाकर, पाइनएप्पल बन करके या सिल्क स्कार्फ में रैप करके सोने से बालों पर तनाव कम पड़ता है और स्ट्रैंड्स सुरक्षित रहते हैं। साथ ही, सुबह उठते ही आपके बालों में नेचुरली बनने वाली वेव्स या कर्ल्स एक बोनस की तरह मिलते हैं।
गीले या नमी वाले बालों के साथ न सोएं
गीले बाल सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं और सोते समय होने वाली रगड़ से टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि सोने से पहले बाल पूरी तरह सुखाए हुए हों। अगर कभी मजबूरी हो और बाल थोड़े नम हों, तो उन्हें हल्की-चोटी बना लें और माइक्रोफाइबर टॉवल या टर्बन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा, हेयर ड्रायर का कूल एयर सेटिंग फीचर यूज करें ताकि हीट से नुकसान न हो।
सोने से पहले बालों को हल्का डिटैंगल करें
रात में बालों को जेंटली कंघी करने से स्कैल्प के नैचुरल ऑयल पूरे बालों में फैल जाते हैं। चौड़े दातों का कंघा इस्तेमाल करने से बालों में नमी बनी रहती है और उलझने की संभावना कम होती है। इससे सुबह उठते ही बालों की टूटन और फ्रिजीनेस काफी हद तक कम हो जाती है।
लीव-इन कंडीशनर या ओवरनाइट हेयर मास्क का यूज
अगर आपके बाल ड्राई, डैमेज्ड या कलर-ट्रीटेड हैं, तो रात में लीव-इन कंडीशनर या ओवरनाइट मास्क लगाना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। ये प्रोडक्ट्स बालों को गहराई से हाइड्रेट करते हैं, उन्हें रिपेयर करते हैं और मजबूत बनाते हैं- वो भी बिना बालों को ऑयली बनाए। ध्यान रहे, मिड-लेंथ से लेकर एंड्स तक प्रोडक्ट लगाएं, फिर बालों को शॉवर कैप या सिल्क स्कार्फ में कवर कर लें। ऐसे में, सुबह हेयर वॉश के बाद आपको नई सॉफ्टनेस महसूस होगी।
