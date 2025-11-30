रीठा-शिकाकाई से लेकर एलोवेरा-नींबू तक, बालों की खोई हुई चमक लौटाएंगे 7 DIY Shampoo

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। काले, लंबे और घने बाल तो हर किसी की चाहत होते हैं, लेकिन केमिकल बेस्ड शैंपू, प्रदूषण और गलत हेयरकेयर रूटीन से बाल अपनी नेचुरल शाइन और मजबूती खो देते हैं। ऐसे में, घरेलू नुस्खों से बने DIY शैंपू न सिर्फ स्कैल्प को साफ रखते हैं बल्कि जड़ों से पोषण देकर बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाते हैं। यहां कुछ आसान और असरदार DIY शैंपू रेसिपीज की जानकारी दी गई है और उनके खास गुण भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

(Image Source: AI-Generated) रीठा-शिकाकाई-आंवला शैंपू रीठा, शिकाकाई और आंवला को रातभर पानी में भिगोकर सुबह उबालें, ठंडा कर छान लें।रीठा का नेचुरल सर्फेक्टेंट बालों को डीप क्लीन करता है, शिकाकाई बालों को मजबूत और लंबा बनाता है, वहीं आंवला उन्हें काला और घना बनाए रखता है। यह कॉम्बीनेशन सदियों से बालों के लिए टॉनिक माना जाता है।

एलोवेरा-नींबू शैंपू 4 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच नींबू रस मिलाकर बालों और स्कैल्प पर लगाएं। एलोवेरा बालों में नमी बनाए रखता है, जिससे ड्राईनेस कम होती है, और नींबू डैंड्रफ व एक्स्ट्रा ऑयल को हटाकर स्कैल्प को फ्रेश रखता है।

ग्रीन टी-मेथी शैंपू 1 कप ग्रीन टी तैयार करें और इसमें 2 बड़े चम्मच भिगोई हुई मेथी पीसकर मिलाएं। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बाल झड़ने से रोकते हैं, जबकि मेथी बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें मजबूत व रेशमी बनाती है।

नारियल दूध-शहद शैंपू आधा कप नारियल दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं और बालों में लगाएं। नारियल दूध गहराई से पोषण देता है और टूटने से बचाता है, जबकि शहद बालों को मुलायम, चमकदार और हाइड्रेटेड रखता है। यह ड्राई और डैमेज्ड बालों के लिए बेस्ट है।