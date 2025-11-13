फ्रिजी हेयर से हो गई हैं तंग? कर्ली बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने का ये है सबसे आसान तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घुंघराले बालों की खूबसूरती ही उनकी यूनिक बनावट में होती है, लेकिन ये बाल दूसरों की तुलना में अधिक ड्राई और फ्रिजी हो सकते हैं। ऐसे बालों को सॉफ्ट, शाइनी और मैनेजेबल बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा केयर और सही हेयर केयर रूटीन की जरूरत होती है।

अगर कर्ल्स को सही पोषण, हाइड्रेशन और सौम्य ट्रीटमेंट दिया जाए, तो वे बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखते हैं। यहां कर्ली हेयर को नेचुरली सॉफ्ट और हेल्दी बनाए रखने के कुछ असरदार उपायों की जानकारी दी गई है, आइए जानते हैं इनके बारे में-

कर्ली बालों को अधिक नमी की जरूरत होती है, जबकि सल्फेट युक्त शैंपू बालों की नैचुरल नमी को छीन लेते हैं। इसलिए सल्फेट-फ्री और मॉइस्चराइजिंग शैंपू चुनें, जिससे बाल ड्राय नहीं होंगे और सॉफ्ट बने रहेंगे।

डीप कंडीशनिंग को बनाए रूटीन का हिस्सा

हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनर या हेयर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। यह बालों के अंदर तक नमी और पोषण पहुंचाता है, जिससे बाल मुलायम, मजबूत और कम फ्रिजी होते हैं।

लीव-इन कंडीशनर से मिलेगी एक्स्ट्रा नमी

लीव-इन कंडीशनर कर्ल्स को लंबे समय तक मॉइस्चर देता है और बालों को फ्रिज-फ्री व सॉफ्ट बनाता है। इससे बालों को बेहतर टेक्सचर और डिफिनिशन मिलती है।

हर्बल ऑयल से करें स्कैल्प मसाज

नारियल, आर्गन, बादाम या जोजोबा ऑयल को गुनगुना करके स्कैल्प और बालों की जड़ों में मालिश करें। यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और बालों को अंदर से नरम और पोषित करता है।

गीले बालों में करें वाइड-टूथ कंघी

कर्ली बालों को सुलझाने के लिए गीले बालों में ही वाइड-टूथ कंघी का इस्तेमाल करें। इससे बालों का टूटना कम होता है और कर्ल्स की शेप भी बनी रहती है।

हेयर वॉश की फ्रीक्वेंसी घटाएं

कर्ली बालों को बार-बार धोने से उनकी नमी खत्म हो जाती है। हफ्ते में 1-2 बार ही बाल धोएं और ड्राइनेस से बचने के लिए हर बार कंडीशनर जरूर लगाएं।

रात में साटन पिलो या बोनट का करें इस्तेमाल

साटन पिलो कवर बालों से घर्षण को कम करता है, जिससे बालों में नमी बरकरार रहती है और वो फ्रिज़ी नहीं होते।

एलोवेरा जेल और फ्लैक्ससीड जेल लगाएं

ये दोनों नेचुरल हेयर हाइड्रेटर हैं। एलोवेरा बालों को सॉफ्ट बनाता है और फ्लैक्ससीड जेल कर्ल्स को डिफाइन करके फ्रिज कंट्रोल करता है।

इन उपायों को अपनाकर आप अपने कर्ली बालों को न सिर्फ सॉफ्ट, बल्कि हेल्दी, शाइनी और खूबसूरत भी बना सकती हैं,वो भी बिना किसी हेवी केमिकल्स के।

