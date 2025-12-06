Language
    क्यों जल्दी बूढ़े नहीं होते जापानी? कैंसर सर्जन ने बताया खानपान का वो 'राज', जो रखेगा आपको यंग और फिट

    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:26 PM (IST)

    क्या आपने कभी गौर किया है कि जापानी लोग अपनी असली उम्र से काफी छोटे दिखते हैं? उनकी त्वचा चमकती रहती है, वे बहुत कम बीमार पड़ते हैं और दुनिया में सबसे ...और पढ़ें

    क्या है जापानी लोगों की फिटनेस का राज? कैंसर सर्जन ने किया बड़ा खुलासा (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जापान के लोगों को देखकर अक्सर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है। वहां 60 साल का व्यक्ति भी 40 का दिखता है और 90 साल के बुजुर्ग भी दौड़ लगा रहे होते हैं।

    आखिर उनके पास ऐसी कौन-सी 'जादू की छड़ी' है? हम सोचते हैं कि शायद वे कोई महंगी एंटी-एजिंग क्रीम लगाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। डॉक्टर तरंग कृष्णा ने इस राज से पर्दा उठाया है, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा।

    हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी जवानी का राज "क्या खा रहे हैं" में नहीं, बल्कि खाने के एक ऐसे 'प्राचीन नियम' में छिपा है, जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। अगर आप भी बिना जिम जाए और बिना दवाइयों के लंबी उम्र चाहते हैं, तो आपको जापान का वह सीक्रेट जानना ही होगा।

    क्या है 'हारा हाची बू'?

    यह सुनने में किसी जादू-मंत्र जैसा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत साधारण और गहरा है। जापानी भाषा में इसका अर्थ है- "पेट केवल 80% तक ही भरें।"

    जहां हम भारतीय तब तक खाते हैं जब तक पेट पूरी तरह 'फुल' न हो जाए या सांस लेना मुश्किल न हो जाए, वहीं जापान के ओकिनावा के लोग भूख मिटते ही खाना बंद कर देते हैं। वे कभी भी पूरा पेट भरकर खाना नहीं खाते।

    यह शरीर पर कैसे काम करता है?

    विज्ञान कहता है कि हमारे पेट से दिमाग तक "पेट भर गया" का सिग्नल पहुंचने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। जब आप 100% पेट भरने तक खाते रहते हैं, तो असल में आप अपनी जरूरत से 20% ज्यादा खा चुके होते हैं। यही 'ओवरईटिंग' मोटापे, सुस्ती और पेट की बीमारियों की जड़ है। जब हम पेट को थोड़ा खाली छोड़ते हैं, तो हमारे पाचन तंत्र को खाना पचाने में कम मेहनत करनी पड़ती है। इससे शरीर पर तनाव कम पड़ता है और सेल्स जल्दी बूढ़े नहीं होते।

    इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं?

    अगर आप भी जापानी लोगों की तरह फिट और यंग रहना चाहते हैं, तो आज से ही इन छोटी बातों का ध्यान रखें:

    • धीरे-धीरे खाएं: खाने को अच्छे से चबाकर खाएं, ताकि दिमाग को सिग्नल भेजने का समय मिले।
    • छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें: कम खाना देखने में ज्यादा लगेगा और आप मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट महसूस करेंगे।
    • रुकना सीखें: जैसे ही आपको लगे कि आपकी तेज भूख मिट गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी जगह बाकी है- बस, वहीं रुक जाएं।

    याद रखें, खाना जीने के लिए है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। जापान का यह छोटा सा नियम अपनाकर आप न सिर्फ वजन घटा सकते हैं, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी भी जी सकते हैं।

