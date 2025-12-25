Language
    स्कैल्प भी है स्किन! ऑयली और ड्राई बालों के लिए क्या है हेयर वॉश का सही तरीका, डॉक्टर ने बताया

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:35 PM (IST)

    हेल्दी रहने के लिए जिस तरह शरीर की देखभाल जरूरी है, उसी तरह बालों को हेल्दी रखने के लिए हेयर केयर भी जरूरी है। हेल्दी बालों के लिए स्कैल्प का ध्यान रख ...और पढ़ें

    एक्सपर्ट्स से जानें, हेल्दी स्कैल्प के लिए कितनी बार करें हेयर वॉश (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जिस तरह शरीर की देखभाल हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। उसी तरह बालों को हेल्दी रखने के लिए हेयर केयर भी उतनी ही जरूरी है। बालों की सही देखभाल ही इसे हेल्दी और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। हालांकि, हेल्दी बालों के लिए सिर्फ हेयर ही नहीं, स्कैल्प का ध्यान रखना भी जरूरी है।

    खुद डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि शरीर, चेहरे और बालों की तरह ही हमारे स्कैल्प को भी देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हेल्दी स्कैल्प के लिए हफ्ते में कितने बार स्कैल्प की सफाई जरूरी है। आज इस आर्टिकल में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। आइए जानते हैं हेल्दी स्कैल्प और बालों के लिए हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश करना है।  

    क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

    इस बारे में डॉक्टर सारू सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपका स्कैल्प भी स्किन ही है। इसमें पसीना आता है, यह ऑयली हो जाती है, इसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, मौसम के अनुसार इसमें बदलाव आते हैं, और हां – इसे भी आपके चेहरे की तरह ही देखभाल की जरूरत होती है।

    उन्होंने आगे बताया कि स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए सही शैंपू चुनना बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश करते हैं। हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश करना चाहिए, यह भी आपके स्कैल्प के टाइप पर डिपेंड करता है।

    हफ्ते में कितने बार धोना चाहिए स्कैल्प?

    डॉक्टर के मुताबिक आपके स्कैल्प का टाइप क्या है, उसके मुताबिक आपको हफ्ते में सिर धोना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अपने सिर की त्वचा के प्रकार के अनुसार शैम्पू का इस्तेमाल करें और बाल धोने के बाद हमेशा कंडीशनर लगाएं। बालों को मुलायम रखना और उन्हें नमी प्रदान करना बहुत जरूरी है।

    • अगर आपका स्कैल्प ऑयली और पसीने से तर रहता है, तो इसे हफ्ते में कम से कम तीन से चार बार सिर धोएं।
    • अगर आपका स्कैल्प ड्राई है, तो इसे हफ्ते में लगभग दो बार ही धोएं। हालांकि, अगर आप व्यायाम करते हैं, तो आपको ज्यादा बार वॉश करने की जरूरत हो सकती है।
    • अगर आपको डैंड्रफ है, तो हफ्ते में कम से कम एक बार एंटी-डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें।

