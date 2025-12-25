स्कैल्प भी है स्किन! ऑयली और ड्राई बालों के लिए क्या है हेयर वॉश का सही तरीका, डॉक्टर ने बताया

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जिस तरह शरीर की देखभाल हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। उसी तरह बालों को हेल्दी रखने के लिए हेयर केयर भी उतनी ही जरूरी है। बालों की सही देखभाल ही इसे हेल्दी और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। हालांकि, हेल्दी बालों के लिए सिर्फ हेयर ही नहीं, स्कैल्प का ध्यान रखना भी जरूरी है।

खुद डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि शरीर, चेहरे और बालों की तरह ही हमारे स्कैल्प को भी देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हेल्दी स्कैल्प के लिए हफ्ते में कितने बार स्कैल्प की सफाई जरूरी है। आज इस आर्टिकल में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। आइए जानते हैं हेल्दी स्कैल्प और बालों के लिए हफ्ते में कितनी बार हेयर वॉश करना है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट? इस बारे में डॉक्टर सारू सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपका स्कैल्प भी स्किन ही है। इसमें पसीना आता है, यह ऑयली हो जाती है, इसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, मौसम के अनुसार इसमें बदलाव आते हैं, और हां – इसे भी आपके चेहरे की तरह ही देखभाल की जरूरत होती है।