हजारों का केराटिन ट्रीटमेंट भूल जाएंगी! जब घर पर बने 7 नेचुरल कंडीशनर से रूखे बाल बनेंगे रेशम जैसे मुलायम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर लड़की या महिला चाहती है कि उसके बाल नेचुरल रूप से काले, लंबे, घने, सॉफ्ट और चमकदार हों। लेकिन आजकल की खराब लाइफस्टाइल, प्रदूषण, केमिकल युक्त शैंपू और स्ट्रेस बालों को बेजान बना देते हैं। ऐसे में जरूरत होती है, नेचुरल पोषण और देखभाल की, जिसे आप घरेलू तरीकों से पा सकती हैं।

DIY हेयर कंडीशनर न केवल सस्ते और सुरक्षित होते हैं, बल्कि बालों को अंदर से पोषण देकर उन्हें मजबूत और खूबसूरत बनाते हैं। आइए जानें कुछ ऐसे ही असरदार होममेड हेयर कंडीशनर, जिनके नियमित इस्तेमाल से बालों की सेहत में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है।

एलोवेरा और नारियल तेल कंडीशनर एलोवेरा बालों को मॉइश्चराइज करता है और नारियल तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल में 1 बड़ा चम्मच नारियल तेल मिलाकर हल्का गर्म करें और बालों की स्कैल्प से सिरे तक लगाएं। 30 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश करें। इससे बाल सॉफ्ट, घने और शाइनी बनते हैं।

दही और शहद कंडीशनर दही में नेचुरल प्रोटीन और लैक्टिक एसिड होता है जो बालों को गहराई से कंडीशन करता है। इसमें शहद मिलाकर लगाने से बालों में नमी बनी रहती है। यह रूखे और बेजान बालों के लिए बेहतरीन है।

केला और जैतून तेल कंडीशनर केला बालों में चमक लाने वाला सुपरफूड है और जैतून का तेल ड्राइनेस दूर करता है। एक पके केले को मैश कर लें और उसमें 1 चम्मच जैतून तेल मिलाएं। बालों में लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर वॉश करें।