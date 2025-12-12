Language
    केमिकल वाले प्रोडक्ट छोड़ें! घर पर बनाएं नेचुरल हेयर प्रोटीन मास्क, पहले इस्तेमाल में ही दिखेगा फर्क

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:01 PM (IST)

    प्रोटीन को जिस तरह मसल्स के लिए आवश्यक माना जाता है, वहीं दमकती त्वचा और चमकदार बालों के लिए भी यह उतना ही जरूरी है। इसकी कमी से बाल डैमेज और कमजोर हो ...और पढ़ें

    बालों को चमकदार बनाने के लिए प्रोटीन: फायदे और आसान मास्क (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारे बाल केरेटीन नाम के एक प्रोटीन से ही बना है और इसकी सेहत में प्रोटीन की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। चाहे आपके बाल हीट स्टाइलिंग, कलर ट्रीटमेंट की वजह से या फिर ज्यादा स्टाइलिंग की वजह से कमजोर, बेजान हो गए हों, प्रोटीन इसमें आपकी मदद कर सकता है।

    साथ ही उनमें मॉइश्चर कम हो गया हो, तो प्रोटीन से भरपूर डाइट के साथ-साथ प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट और होम रेमेडी आपके लिए मददगार हो सकते हैं। आइए, जानते हैं बालों पर प्रोटीन कैसे काम करता है और कैसे आप घर पर भी बेहतर प्रोटीन मास्क तैयार कर सकते हैं।

    ऐसे बालों के लिए ज्यादा फायदेमंद

    • पतले और केमिकल से ट्रीट किए गए बाल
    • घुंघराले बाल
    • दोमुंहे कमजोर बाल

    प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए

    अगर आप सलून की बजाय घर पर अपने बालों को प्रोटीन का पोषण देना चाहते हैं तो ऐसा शैम्पू, कंडीशनर और मास्क लें जिनमें केरेटीन, व्हीट प्रोटीन, सोय प्रोटीन, सिल्क प्रोटीन और राइस प्रोटीन जैसे तत्व मौजूद हों। ऐसे प्रोडक्ट से आपके डैमेज बालों को पोषण देने में मदद मिल सकती है।

    नेचुरल पोषण के लिए

    प्रोटीन युक्त मास्क बनाने के लिए आप घर पर ही मौजूद चीजों से इसे तैयार कर सकते हैं:

    एग-योगर्ट मास्क

    अंडे के सफेद भाग में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है, खासकर केरेटीन। इससे बालों को मजबूती मिलती है और वो मुलायम बनते हैं। इसे बनाने के लिए अंडे का सफेद भाग और दही को फेंट लें और आधे घंटे के लिए सिर पर लगाकर रखें। अब पानी से धोकर शैम्पू और कंडीशनर कर लें।

    योगर्ट-हनी मास्क

    अपने बालों की लेंथ के हिसाब से 3-4 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे बालों के बीच लेंथ से लेकर आखिरी छोर तक लगाएं। 15-20 मिनट तक इसे लगा रहने दें और गुनगुने पानी से धोकर कंडीशनर लगा लें।

    कोकोनट मिल्क मास्क

    रूखे, बेजान बालों पर नारियल का दूध काफी कमाल का असर दिखाता है। यह फैटी एसिड से भरपूर होता है और बालों को भरपूर पोषण प्रदान करता है। इससे बालों में प्रोटीन की कमी पूरी करने और डैंडर्फ को कम करने में मदद मिलती है। इसे बनाने के लिए आपको एक छोटी कटोरी में 3-4 चम्मच कोकोनट मिल्क को गरम करना है। इससे स्कैल्प की मसाज करें और रातभर टॉवेल से रैप करके रखें। अगले दिन शैम्पू और कंडीशनर लगाकर बालों को धो लें। हफ्ते में दो बार कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल बेहतर रिजल्ट दे सकता है।