अब बोतल उल्टा करके पीटने की जरूरत नहीं! सर्दियों में नारियल तेल पिघलाने के लिए अपनाएं 5 देसी जुगाड़

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम अब शुरू हो चुका है और इसी के साथ ठंड के दिनों में होने वाली परेशानियां भी शुरू हो जाती है। इस मौसम में अक्सर लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन्हीं में से एक सर्दियों में नारियल का तेल जमने की समस्या है।

ठंड आते ही घर में मौजूद नारियल का तेल जम जाता है, जिसे इस्तेमाल के लिए बोतल से निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक है, जो अक्सर इस वजह से परेशान रहते हैं कि नारियल तेल को कैसे पिघलाए, तो इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे सर्दियों में झटपट नारियल तेल पिछलाने के 5 आसान उपाय-

एक गिलास गर्म पानी फटाफट और सुरक्षित तरीके से नारियल तेल से पिघलाने का यह बेहद कारगर तरीका है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म करना होगा और फिर इस पानी को किसी गिलास या मग में डालें। ध्यान रखें कि पानी गुनगुना हो, जिसे आसानी से छू सके। अब तेल की बोतल पानी के अंदर रखें और कुछ ही देर में तेल पिघल जाएगा।

हाथों की गर्मी से पिघलाए अगर आपको इस्तेमाल के लिए थोड़ा-सा तेल चाहिए और वो भी तुरंत, तो इसे पिघलाने के लिए आप अपनी हथेलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तेल पिघलाने का एक आसान तरीका भी है। आपको इसके लिए बस तेल की बोतल को अपनी हथेलियों के बीच दबाकर रखना होगा। बीच-बीच में हथेलियों को रगड़ते रहे, ताकि गर्मी पैदा हो सके। साथ ही बोतल को अच्छे से गर्मी देने के लिए बीच-बीच में घुमाते रहे।

गर्म कपड़े से पिघलाए सर्दियों के दिनों शरीर को गर्म बनाने के लिए हम सभी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं का इस्तेमाल आप जमे हुए नारियल तेल को पिघलाने के लिए भी कर सकते हैं। यह भी तेल पिघलाने का एक आसान तरीका है। इसके लिए आपको बस तेल की बोतल का गर्म कपड़े या कंबल में लपेटकर रखें और कपड़ों से मिली गर्माहट से तेल अपने आप पिघल जाएगा।

हेयर ड्रायर भी है काम का अगर आपके पास हेयर ड्रायर है, तो इसकी मदद से भी जमे हुए तेल को पिघला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हेयर ड्रायर को मीडियम या लो पर सेट कर कम से कम 6 इंच दूर रखें। अब बोतल पर इसकी मदद ब्लो करें। इसकी गर्म हवा तेल को जल्दी पिघलाने में मदद करेगी।