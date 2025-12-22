Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महंगे हेयर स्पा की जरूरत नहीं; घर पर बने इस 'नेचुरल जेल' से पाएं सिल्की, शाइनी और मजबूत बाल

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:31 PM (IST)

    आपके बाल भी रूखे और बेजान दिखने लगे हैं? अगर हां, तो इससे निपटने के लिए हम आपको एक बहुत ही आसान उपाय बताने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं फ्लैक्सीड जेल ( ...और पढ़ें

    Hero Image

    बालों के लिए वरदान से कम नहीं है फ्लैक्ससीड जेल (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी रूखे और बेजान बालों से परेशान हैं? अगर हां, तो चिंता मत करिए! बालों को सिल्की और शाइनी बनाने के लिए आज हम आपको एक ऐसा DIY हैक (DIY Hacks for Hair) बताने वाले हैं, जो बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हम बात कर रहे हैं फ्लैक्सीड जेल (DIY Flaxseed Gel) की। यह घर पर बनने वाला न सिर्फ एक सस्ता जेल है, बल्कि बालों को भी पोषण देता है। आइए जानें कैसे यह आपके बालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 

    नेचुरल शाइन और सॉफ्टनेस

    फ्लैक्ससीड जेल में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन बालों के क्यूटिकल्स को सील कर देते हैं, जिससे बाल प्राकृतिक रूप से चमकदार और मुलायम बनते हैं। यह जेल बालों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो नमी बनाए रखता है और बालों की ड्राइनेस दूर करता है। रोजाना इस्तेमाल से बालों में निखार आता है और वे स्वस्थ दिखते हैं।

    Flaxseed hair

    (Picture Courtesy: Instagram)

    कर्ल डेफिनिशन और फ्रिज कंट्रोल

    घुंघराले बालों वालों के लिए यह जेल एक रामबाण उपाय है। यह कर्ल्स को अच्छी शेप देता है, उन्हें डिफाइन करता है और फ्रिज कंट्रोल करता है। जेल की हल्की होल्डिंग पावर बिना भारी किए कर्ल्स को सही फॉर्म में रखती है। यह ह्यूमिडिटी में भी कर्ल्स को बिखरने से बचाता है, जिससे दिनभर स्टाइल बरकरार रहता है।

    बालों की मजबूती और ग्रोथ

    अलसी के बीज में विटामिन-ई, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये पोषक तत्व बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करते हैं, बाल झड़ने की समस्या कम करते हैं और नए बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। साथ ही, यह स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है।

    खुजली और डैंड्रफ से राहत

    फ्लैक्ससीड जेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्कैल्प की खुजली, डैंड्रफ और सोरायसिस जैसी समस्याओं को करते हैं। यह जेल स्कैल्प को हाइड्रेट और शांत करता है, जिससे डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद मिलती है। नियमित इस्तेमाल से स्कैल्प हेल्दी रहता है और डैंड्रफ की समस्या धीरे-धीरे कम हो जाती है।

    केमिकल-फ्री और स्किन-फ्रेंडली

    DIY फ्लैक्ससीड जेल पूरी तरह प्राकृतिक होता है, जिसमें किसी तरह के हानिकारक केमिकल्स, सिलिकॉन या पैराबेन्स नहीं होते। यह सेंसिटिव स्कैल्प वाले लोगों के लिए भी सुरक्षित है और बालों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे घर पर बनाना आसान है और आप इसमें अपनी पसंद के एसेंशियल ऑयल मिलाकर और भी फायदेमंद बना सकते हैं।