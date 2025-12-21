सर्दियों में तेजी से झड़ रहे हैं बाल? कहीं अनजाने में आप भी तो नहीं कर रहे 8 गलतियां; तुरंत कर लें सुधार

Language
    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:40 AM (IST)

    सर्दी के मौसम में बाल कमजोर हो जाते हैं। शुष्क हवा और प्रदूषण के कारण बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। ...और पढ़ें

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम सेहत और सुंदरता दोनों के लिए कई चुनौतियां लेकर आता है। ठंडी हवाएं, शुष्क मौसम और प्रदूषण का सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है, जिससे हेयर फॉल (Winter Hair Fall) की समस्या बढ़ जाती है।

    अगर आप भी सर्दियों में बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो जान लें कि कुछ आदतें (Mistakes Which Cause Hair Fall) इस समस्या को और बढ़ा सकती हैं। यहां हम ऐसे ही कामों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें सर्दियों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

    गर्म पानी से बाल धोना

    ठंड में गर्म पानी से नहाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन यह आदत बालों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। गर्म पानी बालों की प्राकृतिक नमी को छीन लेता है, जिससे स्कैल्प रूखी हो जाती है और बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। इससे बचने के लिए हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और लास्ट ठंडे पानी से बाल धोएं ताकि क्यूटिकल्स सील हो जाएं।

    बालों को नियमित न धोना या बहुत ज्यादा धोना

    कुछ लोग सर्दियों में बाल धोने से कतराते हैं, तो कुछ रोजाना शैम्पू करते हैं। दोनों ही आदतें गलत हैं। बालों को लंबे समय तक गंदा रखने से स्कैल्प पर डैंड्रफ और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जबकि ज्यादा धोने से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। सप्ताह में 2-3 बार हल्के शैम्पू से बाल धोना काफी है।

    स्कार्फ या टोपी लंबे समय तक पहनना

    सर्दियों में स्कार्फ, टोपी या मफलर पहनना जरूरी होता है, लेकिन इन्हें लगातार पहनने से बालों को नुकसान हो सकता है और स्कैल्प पसीने से भीग जाता है। इससे बैक्टीरिया पनप सकते हैं और बालों के फॉलिकल्स बंद हो सकते हैं। कोशिश करें कि कॉटन के ढीले स्कार्फ का इस्तेमाल करें और घर आकर बालों को खोल दें।

    हेयर स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल

    सर्दियों में बाल पहले से ही शुष्क और नाजुक होते हैं। ऐसे में हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर या कर्लिंग आयरन का इस्तेमाल बालों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। गर्माहट बालों की प्राकृतिक नमी को खत्म कर देती है, जिससे बाल टूटते और झड़ते हैं। अगर जरूरी हो तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे का इस्तेमाल करें और कम तापमान पर स्टाइल करें।

    बालों में तेल लगाकर धूप में बैठना

    कई लोग सर्दियों में बालों में तेल लगाकर धूप सेंकते हैं, लेकिन यह आदत बालों के लिए हानिकारक हो सकती है। तेल लगे बाल धूप में गर्म हो जाते हैं, जिससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं। तेल लगाने के बाद बालों को ढककर रखें और गुनगुनी धूप में ही बैठें।

    पोषण की अनदेखी

    सर्दियों में शरीर को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। विटामिन-डी की कमी, आयरन और प्रोटीन की कमी भी हेयर फॉल का कारण बन सकता है। इस मौसम में हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, अंडे और दालों को डाइट में शामिल करें।

    स्कैल्प की मालिश न करना

    ठंड में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे बालों की जड़ों तक पोषक तत्व कम पहुंच पाते हैं। नियमित रूप से हल्के हाथों से स्कैल्प की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल मजबूत होते हैं। बादाम या नारियल के तेल से सप्ताह में दो बार मालिश करें।

    डीहाइड्रेशन

    प्यास कम लगने के कारण सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, जिससे शरीर और बाल दोनों डीहाइड्रेट हो जाते हैं। बालों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है।