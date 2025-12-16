केमिकल वाले शैम्पू को कहें ना, स्कैल्प डिटॉक्स के लिए घर पर बनाएं ये 5 नेचुरल क्लेंजर
बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए हेल्दी स्कैल्प जरूरी है। लेकिन प्रदूषण और गंदगी के जमाव के कारण स्कैल्प में खुजली और हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्वस्थ और सुंदर बालों की नींव होती है एक साफ और स्वस्थ स्कैल्प। प्रदूषण, गंदगी, तेल और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के जमाव से स्कैल्प के पोर्स बंद हो सकते हैं, जिससे डैंड्रफ, खुजली और बाल झड़ने की समस्या हो सकती है।
ऐसे में स्कैल्प को साफ रखने के लिए बाजार में कई तरह के शैम्पू मिलते हैं, लेकिन केमिकल वाले शैम्पू कई बार स्कैल्प को और भी ज्यादा ड्राई या ऑयली बना देते हैं। ऐसे में प्राकृतिक और घर पर बने शैम्पू एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। यहां हम आपको स्कैल्प की डीप क्लेंजिंग के लिए 5 आसान होम-मेड शैम्पू (Natural Home Made Cleanser) के बारे में बता रहे हैं।
एप्पल साइडर विनेगर और बेकिंग सोडा शैम्पू
एप्पल साइडर विनेगर स्कैल्प के pH बैलेंस को बनाए रखता है और बेकिंग सोडा गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल को सोखता है।
बनाने की विधि-
- 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें।
- अलग से एक कप पानी में एक बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं।
- पहले बेकिंग सोडा के पेस्ट से स्कैल्प और बालों की मसाज करें, फिर एप्पल साइडर विनेगर वाले पानी से कुल्ला करें।
- इससे स्कैल्प के पोर्स खुलते हैं और जमा हुई गंदगी साफ होती है।
दही और नींबू का शैम्पू
दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्कैल्प के डेड सेल्स को हटाता है और नींबू का रस एंटी-बैक्टीरियल व प्राकृतिक क्लेंजर है।
बनाने की विधि-
- आधा कप ताजा दही लें और उसमें एक नींबू का रस मिलाएं।
- इस मिश्रण को स्कैल्प और बालों पर लगाएं और 15-20 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें।
- ठंडे पानी से धो लें।
शिकाकाई और रीठा का नेचुरल क्लेंजर
शिकाकाई और रीठा आयुर्वेद में सदियों से बालों की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। ये नेचुरल फोम बनाते हैं और बालों को साफ करते हुए उन्हें पोषण देते हैं।
बनाने की विधि-
- मुट्ठीभर शिकाकाई और रीठा को रातभर पानी में भिगोकर रख दें।
- सुबह इसे अच्छे से उबाल लें और ठंडा होने दें।
- इस पानी को छानकर बालों पर लगाएं और मसाज करें। बिना किसी केमिकल के बाल पूरी तरह साफ हो जाएंगे।
ओटमील और शहद का शैम्पू
ओटमील स्कैल्प की एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी को साफ करता है और शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर व एंटीसेप्टिक है।
बनाने की विधि-
- दो बड़े चम्मच बारीक पिसा ओटमील लें और उसमें एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं।
- अच्छी तरह मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं और 10 मिनट तक मसाज करें।
- हल्के गर्म पानी से धो लें।
एलोवेरा और नीम पाउडर शैम्पू
एलोवेरा सूजन और खुजली कम करता है और नीम एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल गुणों से भरपूर है।
बनाने की विधि-
- ताजा एलोवेरा जेल निकालकर उसमें एक चम्मच नीम पाउडर मिलाएं।
- अच्छी तरह मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें।
- यह मिश्रण डैंड्रफ और इन्फेक्शन वाले स्कैल्प के लिए रामबाण है।
इन बातों का रखें ध्यान
- किसी भी नए प्रोडक्ट को पहले स्कैल्प के छोटे हिस्से पर टेस्ट कर लें।
- होम-मेड शैम्पू के बाद कंडीशनिंग जरूर करें, क्योंकि ये बालों को थोड़ा रूखा बना सकते हैं।
- इन्हें ताजा ही बनाकर इस्तेमाल में लाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।