रोज सुबह खाली पेट चबा लें 4-5 नीम की पत्तियां, सेहत को मिलेंगे 9 कमाल के फायदे

(Picture Courtesy: Freepik)

सुबह के समय खाली पेट नीम की पत्तियां खाने के फायदे

शरीर का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन- नीम की पत्तियां शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालती हैं। रोज सुबह खाली पेट इन्हें चबाने से खून साफ होता है और स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है।

इम्युनिटी को मजबूत बनाना- नीम में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं। यह शरीर को इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियों से बचाता है।

स्किन संबंधी समस्याओं से बचाव- नीम की पत्तियां खाने से मुंहासे, फोड़े-फुंसी और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स को जड़ से ठीक करता है। अंदर से खून साफ होने पर स्किन ग्लोइंग और हेल्दी दिखती है।

ओरल हेल्थ के लिए लाभकारी- नीम की पत्तियों को चबाने से मसूड़े मजबूत होते हैं, बदबू की समस्या खत्म होती है और कैविटी से बचाव होता है।

बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाना- नीम खून को शुद्ध करके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। यह डैंड्रफ और हेयर फॉल प्रॉब्लम को भी कम करता है।

वजन कम करने में सहायक- नीम मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इससे एक्स्ट्रा चर्बी धीरे-धीरे घटने लगती है और वजन कंट्रोल में रहता है।