डायबिटीज कंट्रोल से लेकर इम्युनिटी बढ़ाने तक, मोरिंगा की पत्तियों से सेहत को मिलेंगे 7 कमाल के फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्रकृति ने हमें अनेक ऐसे पौधे दिए हैं जो सेहत के लिए वरदान साबित होते हैं (Moringa Leaves Benefits)। इन्हीं में से एक है मोरिंगा, जिसे सहजन या ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। अगर मोरिंगा की पत्तियों को ‘चमत्कारी पत्तियां’ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

ये छोटी-छोटी पत्तियां पोषक तत्वों का भंडार हैं और पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में सदियों से इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। इन पत्तियों को अगर नियमित रूप से इस्तेमाल में लाया जाए, तो सेहत को कई फायदे (Benefits of Moringa Leaves) मिल सकते हैं। आइए जानें मोरिंगा की पत्तियां सेहत के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकती हैं।

पोषण का खजाना मोरिंगा की पत्तियों में विटामिन-ए, विटामिन-सी, कैल्शियम, पोटैशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इनमें सभी अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, जो इसे एक प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स बनाते हैं। इसलिए मोरिंगा की पत्तियां शरीर में पोषण की कमी को पूरा करने में मदद कर सकती हैं।