    डायबिटीज कंट्रोल से लेकर इम्युनिटी बढ़ाने तक, मोरिंगा की पत्तियों से सेहत को मिलेंगे 7 कमाल के फायदे

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:08 PM (IST)

    क्या आप जानते हैं मोरिंगा की पत्तियां विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं? जी हां, ये पत्तियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इसलिए इन्हें डाइट में श ...और पढ़ें

    Hero Image

    मोरिंगा की पत्तियों के फायदे (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्रकृति ने हमें अनेक ऐसे पौधे दिए हैं जो सेहत के लिए वरदान साबित होते हैं (Moringa Leaves Benefits)। इन्हीं में से एक है मोरिंगा, जिसे सहजन या ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। अगर मोरिंगा की पत्तियों को ‘चमत्कारी पत्तियां’ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये छोटी-छोटी पत्तियां पोषक तत्वों का भंडार हैं और पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में सदियों से इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। इन पत्तियों को अगर नियमित रूप से इस्तेमाल में लाया जाए, तो सेहत को कई फायदे (Benefits of Moringa Leaves) मिल सकते हैं। आइए जानें मोरिंगा की पत्तियां सेहत के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकती हैं। 

    पोषण का खजाना

    मोरिंगा की पत्तियों में विटामिन-ए, विटामिन-सी, कैल्शियम, पोटैशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इनमें सभी अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, जो इसे एक प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स बनाते हैं। इसलिए मोरिंगा की पत्तियां शरीर में पोषण की कमी को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। 

    इम्युनिटी बढ़ती है

    मोरिंगा की पत्तियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं। नियमित रूप से इन पत्तियों के इस्तेमाल से सर्दी-जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों से बचाव होता है।

    Moringa Leaves benefits (1)

    (AI Generated Image)

    शुगर कंट्रोल

    मोरिंगा की पत्तियों में मौजूद कंपाउंड ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार कर डायबिटीज मैनेजमेंट में मदद करते हैं।

    सूजन कम करने में सहायक

    इन पत्तियों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं।

    पाचन स्वास्थ्य

    मोरिंगा की पत्तियां पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद हैं। ये फाइबर से भरपूर होती हैं, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने और कब्ज से बचाव में मदद करती हैं।

    एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी

    आयरन की भरपूर मात्रा होने के कारण ये पत्तियां एनीमिया से बचाव करती हैं और शरीर के एनर्जी लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित होती हैं।

    त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

    विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर मोरिंगा की पत्तियां त्वचा को स्वस्थ रखने और बालों के विकास में सहायक होती हैं।

    कैसे करें इस्तेमाल?

    मोरिंगा की पत्तियों का इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से किया जा सकता है-

    • ताजी पत्तियां- सब्जी या दाल में मिलाकर
    • सूखी पत्तियों का पाउडर- स्मूदी, सूप या दही में मिलाकर
    • चाय- सूखी पत्तियों से बनी चाय
    • कैप्सूल- बाजार में उपलब्ध सप्लीमेंट के रूप में

    इन बातों का ध्यान रखें

    प्रेग्नेंट महिलाओं को मोरिंगा की पत्तियों के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही, ज्यादा मात्रा में इन पत्तियों के इस्तेमाल से पेट में गड़बड़ी हो सकती है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।