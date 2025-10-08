घने और मजबूत बालों के लिए आजमाएं नीम और तुलसी से बना हेयर मास्क, टूटना-झड़ना हो जाएगा कम

बाल झड़ना या रूखेपन की समस्या आजकल काफी आम हो चुकी है। ऐसे में बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए नीम और तुलसी काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये बालों को मजबूत बनाते हैं और टूटने-झड़ने की समस्या को कम करते हैं। आइए जानें नीम और तुलसी से हेयर मास्क कैसे बनाएं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तनाव, प्रदूषण और खराब जीवनशैली के कारण बालों का झड़ना, डैंड्रफ और रूखापन आजकल एक आम समस्या बन गई है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हम अक्सर महंगे केमिकल-वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।

ऐसे में बालों को मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए नेचुरल तरीके अपनाना जरूरी है। इसमें नीम और तुलसी काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आयुर्वेद में इन दोनों जड़ी-बूटियों को इनके औषधीय गुणों के कारण सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे बना हेयर मास्क (Neem and Tulsi Hair Mask) बालों को खूबसूरत और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। आइए जानें कैसे बनाएं।