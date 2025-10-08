Language
    घने और मजबूत बालों के लिए आजमाएं नीम और तुलसी से बना हेयर मास्क, टूटना-झड़ना हो जाएगा कम

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    बाल झड़ना या रूखेपन की समस्या आजकल काफी आम हो चुकी है। ऐसे में बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए नीम और तुलसी काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये बालों को मजबूत बनाते हैं और टूटने-झड़ने की समस्या को कम करते हैं। आइए जानें नीम और तुलसी से हेयर मास्क कैसे बनाएं।

    इस हेयर मास्क बालों का झड़ना होगा कम (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। तनाव, प्रदूषण और खराब जीवनशैली के कारण बालों का झड़ना, डैंड्रफ और रूखापन आजकल एक आम समस्या बन गई है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हम अक्सर महंगे केमिकल-वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।

    ऐसे में बालों को मजबूत और खूबसूरत बनाने के लिए नेचुरल तरीके अपनाना जरूरी है। इसमें नीम और तुलसी काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आयुर्वेद में इन दोनों जड़ी-बूटियों को इनके औषधीय गुणों के कारण सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे बना हेयर मास्क (Neem and Tulsi Hair Mask) बालों को खूबसूरत और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। आइए जानें कैसे बनाएं।

    (Picture Courtesy: Freepik)

    नीम और तुलसी कैसे हैं बालों के लिए फायदेमंद?

    नीम में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भरपूर मात्रा में होते हैं।

    • डैंड्रफ से छुटकारा- नीम स्कैल्प को साफ रखती है और डैंड्रफ पैदा करने वाले फंगस और बैक्टीरिया को खत्म करती है।
    • मजबूत बाल- यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर बालों का झड़ना कम करने में मदद करती है।
    • स्कैल्प की सफाई- यह स्कैल्प पर जमा गंदगी और बिल्ड अप को हटाकर खुजली और इन्फेक्शन को रोकती है।

    वहीं, तुलसी में भी एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बालों के विकास के लिए जरूरी हैं।

    • बालों का विकास- तुलसी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे बालों की ग्रोथ तेज होती है।
    • चमकदार बाल- यह बालों को चमकदार और मुलायम बनाती है।
    • इन्फेक्शन से बचाव- स्कैल्प के किसी भी तरह के इन्फेक्शन या खुजली को कम करने में तुलसी बहुत असरदार है।

    नीम और तुलसी का हेयर मास्क कैसे बनाएं?

    सामग्री-

    • ताजी नीम की पत्तियां (लगभग एक मुट्ठी)
    • ताजी तुलसी की पत्तियां (लगभग एक मुट्ठी)
    • दही (2-3 बड़े चम्मच) या नारियल तेल (2-3 बड़े चम्मच)
    • एलोवेरा जेल (1 चम्मच)

    बनाने का तरीका-

    • सबसे पहले नीम और तुलसी की पत्तियों को अच्छी तरह से धो लें।
    • इन पत्तियों को थोड़ा-सा पानी मिलाकर गाढ़ा और चिकनी पेस्ट बना लें।
    • अब इस पेस्ट में 2 से 3 चम्मच दही या नारियल तेल और 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं।
    • इस तैयार मास्क को अपनी स्कैल्प और बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से लगाएं।
    • इसे 30 मिनट से 1 घंटे तक लगा रहने दें।
    • मास्क सूखने के बाद बालों को एक माइल्ड शैम्पू और गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लें।

