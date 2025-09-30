नवरात्र के अंतिम दिन मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, जयकारों से गूंज रहा त्रिकूट पर्वत

शारदीय नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी भवन पर भक्तों की अपार श्रद्धा उमड़ रही है। भवन को भव्य रूप से सजाया गया है और माँ के भजनों से वातावरण भक्तिमय है। श्रद्धालु अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन कर भैरव घाटी में बाबा भैरवनाथ के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। मालिनी अवस्थी जैसे प्रसिद्ध गायक भजनों से माहौल को और भी दिव्य बना रहे हैं।

राकेश शर्मा, जागरण, कटड़ा। जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां वैष्णो देवी भवन पर भक्ति की धारा निरंतर बह रही है क्योंकि एक और जहां भवन परिसर की भव्य सजावट तो दूसरी और गूंज रहे मां वैष्णो देवी के भजन साथ ही कतारो में श्रद्धा भाव से धीरे-धीरे गुफाओं की ओर बढ़ते मां के भक्त।

पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालु भक्ति भाव से मां के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और मन की मुरादे पा रहे हैं जिसको लेकर श्रद्धालु फूल नहीं समा रहे हैं। वही मां वैष्णो देवी भवन मार्ग पर धार्मिक अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण में पवित्र व प्राचीन गर्भ जून गुफा के दर्शन कर श्रद्धालु पुण्य लाभ कमा रहे हैं तो वही मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शनों के बाद भैरव घाटी पहुंचकर श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं।

मालिनी अवस्थी ने कहा कि जारी पवित्र नवरात्र में मां के चरणों में पाकर वह धन्य हो गई हैं। मां वैष्णो देवी की दिव्यता को लेकर कोई शब्द नहीं है। यह सत्य है कि माँ के बिन बुलावे मां के दरबार कोई नहीं आ सकता मां वैष्णो देवी ने दर्शन देकर मन की मुरादे पूरी कर दी है। मां वैष्णो देवी के दरबार हाजिरी लगाने के साथ ही दिव्य दर्शन करने के बाद मंगलवार दोपहर आधार शिवीर कटड़ा वापिस आकर मालिनी अवस्थी जम्मू के लिए रवाना हो गई।

दुर्गा अष्टमी पर मंगलवार को पूर्ण आहुति के साथ ही पवित्र हवन यज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद मंदिर प्रांगण में कन्या पूजन का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ो कन्याओं को माता की चुनरी पहनने के साथ ही प्रसाद आदि देकर आशीर्वाद लिया गया। भूमिका मंदिर प्रांगण में बुधवार यानी कि आज नवमी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस विशाल भंडारे में स्थानीय निवासियों के साथ ही श्रद्धालु आदि भाग लेकर प्रसाद ग्रहण करेंगे।

कटड़ा वासियों ने किया भव्य जागरण का आयोजन जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष में बीते सोमवार रात्रि को दुर्गा पूजा समिति कटड़ा द्वारा भव्य जागरण का आयोजन किया गया। कटड़ा के मुख्य बस अड्डा पर आयोजित इस माता के जागरण में प्रदेश के प्रसिद्ध गायक सुरेश शर्मा ने अपनी मधुर आवाज में मां वैष्णो देवी के भजन प्रस्तुत किए।

160000 के करीब श्रद्धालु जारी नवरात्रों में कर चुके है मां वैष्णो देवी के दर्शन जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है मौसम भी लगातार खुशगबार बना हुआ है। मंगलवार को मौसम आमतौर पर साफ रहा और श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाए लगातार मिलती रही इनमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू, पालकी आदि की सेवाए प्रमुख है जिनका लाभ लगातार श्रद्धालु उठा रहे हैं।

जारी पवित्र शारदीय नवरात्र में अब तक करीब 160000 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो चुके हैं और रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। पहले नवरात्रि 22 सितंबर को 13600 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचे थे।