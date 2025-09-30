जाम से बेहाल जम्मू, शोपीस बनकर रह गए 64 चौराहों पर लगे स्मार्ट सिग्नल

जम्मू शहर में ट्रैफिक सिग्नल लाइट बंद होने से यातायात व्यवस्था चरमरा कर रह गई है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाए गए 64 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल निष्क्रिय हैं जिससे शहर में जाम की समस्या बढ़ गई है। ट्रैफिक पुलिस मरम्मत के लिए ठेका देने में देरी कर रही है।

दिनेश महाजन, जागरण, जम्मू। जम्मू शहर की ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है क्योंकि स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगभग बंद पड़ी हैं। शहर में लंबे समय से चारों तरफ जाम और अराजकता फैली हुई है।

जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जम्मू नगर निगम ने कुछ वर्ष पूर्व 64 चौराहों (इंटरसेक्शन) पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली स्थापित की थी। इस पूरे आयोजन पर लगभग 14.51 करोड़ रुपये का खर्च किया गया था। इस राशि में सिग्नल प्रकाश व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, संचार व्यवस्था व अन्य उपकरण शामिल थे।

जब सिग्नल लाइट काम नहीं करती हैं, तो खड़ी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। प्रत्येक चौराहा अटक जाता है, आटो, टैक्सी, निजी वाहन, बसें लंबी कतारों में फंस जाती हैं। मुख्य मार्गों पर वाहन एक दूसरे को आगे बढ़ने का स्थान ही नहीं छोड़ पाते।

आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन या पुलिस गश्ती गाड़ियां भी समय रहते आगे नहीं निकल पातीं। इससे न सिर्फ यातायात जाम रहता है बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है, सड़क पार करने वाले पैदल यात्रियों की सुरक्षा दांव पर लग जाती है, और रोजमर्रा की गतिविधियों में सामान्य नागरिक बेहद असुविधा महसूस करते हैं।