जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले- 'भाजपा से समझौता करने से बेहतर है इस्तीफा देना'

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर ज़ोर दिया है। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने के बजाय इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे लेकिन घाटी में खून-खराबा नहीं होने देंगे।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता और वह भाजपा के साथ गठबंधन करने के बजाय इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए एक बड़े आंदोलन को तैयार हैं, लेकिन घाटी में फिर से खून-खराबा नहीं होने देंगे।

उमर अब्दुल्ला ने लेह में हुई हिंसा को केंद्र सरकार की विफलता करार दिया और कहा कि सरकार को जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ किए गए राज्य के दर्जे की बहाली के वादे को जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह राजनीतिक और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करेंगे, लेकिन कश्मीर को फिर से अशांति और खून खराबे की तरफ नहीं जाने देंगे।

हिंसा किसी का समाधान नहीं उमर ने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर को उसका हक दिलान के लिए राजनीतिक और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करूंगा। लेकिन मैं कश्मीर को फिर से अशांति और खून खराबे की तरफ नहीं जाने दूंगा। हमारे लोग पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। लेह में जो हुआ, वह केंद्र सरकार की विफलता है। सरकार को चाहिए कि वह जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए गए राज्य के दर्जे की बहाली के वादे को जल्द पूरा करे।

मैं नहीं चाहता कोई अपना हिंसा में गंवाए राज्य के दर्जे की मांग के समर्थन में प्रदर्शन-हड़ताल के आयोजन की संभावना पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वहां प्रदर्शन शुरु होने के एक घंटे के भीतर ही गोलीबारी शुरु हो गई थी। कश्मीर में एक घंटा नहीं, 10 मिनट से भी कम समय लेगा गोलियां बरसने में। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग फिर से दुखी हों, किसी अपने को हिंसा में गंवाए।