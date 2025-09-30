नवरात्र में महाअष्टमी पर श्रद्धालुओं के साथ मां वैष्णो के दरबार पहुंचे LG मनोज सिन्हा, जयकारों से गूंज उठा मां का भवन

डिजिटल डेस्क, कटड़ा। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को त्रिकुटा पहाड़ पर स्थित माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना की। केंद्र शासित प्रदेश में शांति और समृद्धि की कामना की।

इस दौरान एक्स पर लिखा कि आप सभी को महाअष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं... श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में आज पूजा-अर्चना कर सभी नागरिकों के सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की।

बता दें कि माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा सुचारु रूप से चल रही है और इस नवरात्रि के दौरान 1.35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए हैं।

इस साल नवरात्रि के पावन पर्व के नौवें दिन, मां दुर्गा के भक्तों ने मंगलवार को मां महागौरी की पूजा की। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले नवरात्रि, देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित हैं और माता वैष्णो देवी मंदिर में इसका विशेष महत्व है।