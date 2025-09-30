Language
    नवरात्र में महाअष्टमी पर श्रद्धालुओं के साथ मां वैष्णो के दरबार पहुंचे LG मनोज सिन्हा, जयकारों से गूंज उठा मां का भवन

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:46 PM (IST)

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा की और केंद्र शासित प्रदेश में शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने महाअष्टमी के अवसर पर सभी नागरिकों के सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। नवरात्रि के दौरान 1.35 लाख से अधिक श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं।

    मां वैष्णो के दरबार पहुंचे LG मनोज सिन्हा। फोटो एलजी एक्स

    डिजिटल डेस्क, कटड़ा। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को त्रिकुटा पहाड़ पर स्थित माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना की। केंद्र शासित प्रदेश में शांति और समृद्धि की कामना की।

    इस दौरान एक्स पर लिखा कि आप सभी को महाअष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं... श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में आज पूजा-अर्चना कर सभी नागरिकों के सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की।

    बता दें कि माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा सुचारु रूप से चल रही है और इस नवरात्रि के दौरान 1.35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए हैं।

    इस साल नवरात्रि के पावन पर्व के नौवें दिन, मां दुर्गा के भक्तों ने मंगलवार को मां महागौरी की पूजा की। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले नवरात्रि, देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित हैं और माता वैष्णो देवी मंदिर में इसका विशेष महत्व है।

    माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा और पूरे मार्ग में "जय माता दी" के जयघोष, भक्ति और भजनों की गूंज के बीच, देश-विदेश से श्रद्धालु देवी का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं।

    भवन पर रात गुजार पवित्र दुर्गा अष्टमी पर मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर विशेष पूजा अर्चना की। जम्मू-कश्मीर के लिए विकास तथा सुख शांति की कामना की। मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाने के उपरांत उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भवन पर सुबह जारी दिव्य आरती में शामिल हुए और स्वर्ण जड़ित पवित्र व प्राचीन गुफा समक्ष मां वैष्णो देवी की आराधना की।