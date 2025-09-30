जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, 'लद्दाख में अशांति के लिए विपक्ष जिम्मेदार'
भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने विपक्ष पर लद्दाख में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को राजनीतिक कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया। शर्मा ने कहा कि सरकार को विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रधानमंत्री के वादे को दोहराया और बांडीपोरा-श्रीनगर राजमार्ग परियोजना पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने मंगलवार को विपक्ष पर लद्दाख में हालिया अशांति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और ज़ोर देकर कहा कि हिमालयी क्षेत्र के लोग हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं।
भाजपा की एक प्रदर्शनी से इतर पत्रकारों से बात करते हुए, शर्मा ने राजनीतिक कुप्रबंधन और जन असंतोष के लिए सीधे तौर पर विपक्षी दलों, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़िम्मेदार ठहराया। शर्मा ने कहा, "लद्दाख में हिंसा लोगों की आकांक्षाओं को नहीं दर्शाती।
लद्दाखी हमेशा से शांति चाहते रहे हैं। इस स्थिति के लिए विपक्ष ही ज़िम्मेदार है।"उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वह शासन की चुनौतियों का समाधान करने के बजाय अधिकारियों का बार-बार तबादला करके प्रशासन के साथ "लुका-छिपी" खेल रही है।
शर्मा ने कहा, "बार-बार फेरबदल से लोगों की समस्याएं हल नहीं हो सकतीं। सरकार को नौकरशाहों में फेरबदल करने के बजाय विकास और सेवा वितरण को प्राथमिकता देनी चाहिए।"
शर्मा भाजपा की एक प्रदर्शनी में भाग ले रहे थे, जहाँ पार्टी नेताओं ने पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दूर-दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढाँचे और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यह समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, शर्मा ने संवाददाताओं से कहा।
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए शर्मा ने दोहराया कि प्रधानमंत्री पहले ही आश्वासन दे चुके हैं और इसे समय आने पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सही समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।
भाजपा इस वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" उन्होंने बुनियादी ढाँचे को भाजपा की केंद्रीय प्राथमिकता बताया और कहा कि बांडीपोरा-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की लंबे समय से लंबित मांग को प्राथमिकता दी जाएगी।
शर्मा ने कहा, "संपर्क विकास की रीढ़ है। बांडीपोरा-श्रीनगर राजमार्ग की मांग जायज़ है और भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि इस पर उचित ध्यान दिया जाए।
