जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, 'लद्दाख में अशांति के लिए विपक्ष जिम्मेदार'

भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने विपक्ष पर लद्दाख में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को राजनीतिक कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया। शर्मा ने कहा कि सरकार को विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रधानमंत्री के वादे को दोहराया और बांडीपोरा-श्रीनगर राजमार्ग परियोजना पर जोर दिया।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने मंगलवार को विपक्ष पर लद्दाख में हालिया अशांति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और ज़ोर देकर कहा कि हिमालयी क्षेत्र के लोग हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं। भाजपा की एक प्रदर्शनी से इतर पत्रकारों से बात करते हुए, शर्मा ने राजनीतिक कुप्रबंधन और जन असंतोष के लिए सीधे तौर पर विपक्षी दलों, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़िम्मेदार ठहराया। शर्मा ने कहा, "लद्दाख में हिंसा लोगों की आकांक्षाओं को नहीं दर्शाती।

