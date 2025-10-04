कश्मीर घाटी के सेब उत्पादकों के लिए एक और नई चुनौती, मौसम विभाग की चेतावनी ने बढ़ाई चिंता

कश्मीर में मौसम विभाग ने 5 से 7 अक्तूबर तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। इससे सेब उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है जो पहले से ही नुकसान झेल रहे हैं। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए तेजी से कटाई कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। मौसम विभाग ने 5 से 7 अक्तूबर तक घाटी में पश्चमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते घाटी में मौसम के मिजाज फिर से बिगड़ने तथा इस बीच ऊपरी इलाकों में सामान्य से भारी बर्फबारी तथा निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई है।

इस चेतावनी ने घाटी के सेब उत्पादकों को चिंतित कर दिया है, जो पहले से ही इस सीज़न में भारी नुकसान से जूझ रहे हैं। जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग के लंबे समय तक बंद रहने के कारण उनका माल देश की अन्य मंडियों तक नहीं पहुंच पाया था, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ था।

किसानों की समस्या किसानों को डर है कि अगर मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित होती है, तो उनकी फसल को भारी नुकसान हो सकता है। पुलवामा के एक सेब उत्पादक गुलाम हसन ने कहा, "2018 की तरह समय से पहले हुई बर्फबारी हमारी मुश्किलें और बढ़ा सकती है।" शोपियां स्थित मेगा फ्रूट मंडी के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ वानी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के ऊपरी इलाकों में लगभग 60 से 70 प्रतिशत सेब की फसल अभी भी पेड़ों पर ही है।

मौसम विभाग की सलाह मौसम विभाग की सलाह में कहा गया है, "दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्र एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में है, जिससे अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, ज़ोजिला दर्रा, पीर की गली, राजदान दर्रा, सिंथन दर्रा और कुपवाड़ा-साधना दर्रा सहित ऊचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना है।"