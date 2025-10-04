जम्मू आरएसपुरा के मुख्य बाजार में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से हालत बिगड़ी, प्रशासन ने बनाई यह योजना
जम्मू जिले के आरएसपुरा बाजार में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से परेशानी बढ़ गई है। संकरी गलियों में दुकानदारों के कब्जे और वाहनों की वजह से जाम लग रहा है जिससे त्योहारों पर खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की लेकिन समस्या जस की तस है। एसडीएम ने यातायात को वन-वे करने और सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
संवाद सहयोगी, जागरण.आरएसपुरा। जम्मू जिला के सीमांत गांव आरएसपुरा का मुख्य बाजार इन दिनों अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। अवैध पार्किंग और दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण ने बाजार की हालत बिगाड़ दी है।
अवैध पार्किंग और दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण ने बाजार की हालत बिगाड़ दी है। त्यौहारों के सीज़न में जहां बाजार में रौनक और चहल-पहल होनी चाहिए थी, वहीं लोगों को घंटों जाम से गुजरना पड़ रहा है।
बाजार की गलियां संकरी, अतिक्रमण और अवैध पार्किंग ने बढ़ाई समस्या
मुख्य बाजार की गलियां पहले ही संकरी हैं। ऐसे में दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान फैला देने और रेहड़ी-फड़ी वालों के कब्ज़े ने हालात और खराब कर दिए हैं। इसके साथ ही वाहन चालक भी बाजार के बीचों-बीच गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो जाता है। नतीजा यह कि खरीदारी करने आए लोगों को बाजार में रेंग-रेंगकर चलना पड़ रहा है।
लोगों को हो रही परेशानी
स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात अब इतने बिगड़ गए हैं कि त्यौहार की खरीदारी करना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक उपभोक्ता ने बताया, “कई बार बच्चों और बुजुर्गों के साथ खरीदारी करने आते हैं, लेकिन बाजार में धक्का-मुक्की और जाम की वजह से घर लौटना ही आसान लगता है। प्रशासन एक-दो दिन कार्रवाई करता है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।
नियमों का पालन न होने से समस्या बरकरार
प्रशासन और पुलिस द्वारा समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कई बार रेहड़ी-फड़ी हटाई गई, दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई और अवैध पार्किंग पर चालान भी किए गए, लेकिन स्थायी समाधान न होने के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है।
स्थानीय निवासी सौदागर सिंह का कहना है कि अगर सभी दुकानदार मिलकर नियमों का पालन करें तो स्थिति में सुधार संभव है। जिससे ग्राहक बिना किसी परेशानी के खरीदारी करें। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासन सख्ती से और निरंतर अभियान चलाए।
बाजार में ट्रैफिक को वन-वे किया जा रहा
इस मुद्दे पर एसडीएम आरएसपुरा अनुराधा ठाकुर ने बताया कि प्रशासन ने अतीत में कई बार कार्रवाई की है और आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाजार की भीड़भाड़ और जाम की समस्या को देखते हुए जल्द ही बाजार में ट्रैफिक को वन-वे सिस्टम में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अलावा अवैध पार्किंग और दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी नियम तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
लोगों की मांग है कि प्रशासन इस बार स्थायी समाधान निकाले ताकि हर त्यौहार के मौके पर उन्हें बार-बार इसी समस्या से न जूझना पड़े। स्थायी पार्किंग की व्यवस्था, नियमित अतिक्रमण विरोधी अभियान और पुलिस की तैनाती से हालात सुधर सकते हैं।
