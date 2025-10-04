जम्मू आरएसपुरा के मुख्य बाजार में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से हालत बिगड़ी, प्रशासन ने बनाई यह योजना

जम्मू जिले के आरएसपुरा बाजार में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से परेशानी बढ़ गई है। संकरी गलियों में दुकानदारों के कब्जे और वाहनों की वजह से जाम लग रहा है जिससे त्योहारों पर खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की लेकिन समस्या जस की तस है। एसडीएम ने यातायात को वन-वे करने और सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

लोगों को हो रही परेशानी स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात अब इतने बिगड़ गए हैं कि त्यौहार की खरीदारी करना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक उपभोक्ता ने बताया, “कई बार बच्चों और बुजुर्गों के साथ खरीदारी करने आते हैं, लेकिन बाजार में धक्का-मुक्की और जाम की वजह से घर लौटना ही आसान लगता है। प्रशासन एक-दो दिन कार्रवाई करता है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।

स्थानीय निवासी सौदागर सिंह का कहना है कि अगर सभी दुकानदार मिलकर नियमों का पालन करें तो स्थिति में सुधार संभव है। जिससे ग्राहक बिना किसी परेशानी के खरीदारी करें। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासन सख्ती से और निरंतर अभियान चलाए।