जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की बड़ी घोषणा, कश्मीर व विंटर जोन में बोर्ड परीक्षा में 15 प्रतिशत सिलेबस की छूट
जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को राहत देते हुए सिलेबस में 15% की कटौती की है। यह छूट कश्मीर लद्दाख और जम्मू के विंटर जोन के 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है। छात्रों को 85% पेपर करने पर 100% अंक मिलेंगे। यह फैसला शिक्षा निदेशालय कश्मीर के अनुरोध पर हुआ।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने खराब मौसम के कारण प्रभावित हुई शिक्षा की भरपाई के लिए विद्यार्थियों के सिलेबस में 15 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। यह छूट कश्मीर संभाग, लद्दाख और जम्मू संभाग के विंटर जोन में होने वाली दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा में दी जाएगी।
इस छूट के मुताबिक विद्यार्थियों को 85 प्रतिशत पेपर करने पर उसे सौ प्रतिशत मानेगा और उसी आधार पर उनको परीक्षा के अंक मिलेंगे। यह छूट बोर्ड ने शिक्षा निदेशालय कश्मीर के आग्रह पर दी है, जिसमें शिक्षा निदेशालय ने खराब मौसम का हवाला देते हुए सिलेबस में छूट की मांग की थी।
कश्मीर संभाग के अलावा लद्दाख व जम्मू संभाग के विंटर जोन में बोर्ड की दसवीं, ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षा की परीक्षा अक्टूबर-नवंबर महीने में ली जाएंगी लेकिन खराब मौसम के चलते स्कूल बंद करने पड़े थे, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी।
बोर्ड की ओर से जारी निर्देश
वहीं बोर्ड का कहना है कि पेपर पूरे सौ प्रतिशत सिलेबस से ही डाला जाएगा लेकिन उसमें से 85 प्रतिशत ही विद्यार्थियों को करना होगा। विद्यार्थी पंद्रह प्रतिशत पेपर छोड़ सकते हैं लेकिन उनके अंक नहीं कटेंगे।
परीक्षा में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न विद्यार्थियों को पूरे करने होंगे। उनके अंक अलग से जोड़े जाएंगे। ग्रामर में विद्यार्थियों को छूट नहीं होगी।
जम्मू के विद्यार्थियों की मांग
उधर कश्मीर संभाग के बाद अब जम्मू में भी विद्यार्थी सिलेबस में छूट की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा हमारी भी प्रभावित हुई थी, जो अभी तक पटरी पर नहीं लौट पा रही है। उन्होंने बोर्ड से जम्मू संभाग की परीक्षाओं में भी छूट देने को कहा है।
10वीं की वार्षिक नियमित परीक्षा की तिथि-सूची जारी
जम्मू और कश्मीर विद्यालयी शिक्षा बोर्ड (J&K BOSE) ने कक्षा 10वीं की वार्षिक नियमित परीक्षा, 2025 (अक्टूबर-नवंबर सत्र) की तिथि-सूची जारी कर दी है। परीक्षा 3 नवंबर से सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी।
परीक्षा का विवरण
JKBOSE द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों के लगभग 95,000 छात्र, जिनमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के छात्र भी शामिल हैं, यह परीक्षा दे रहे हैं, जिसे सरकार ने अक्टूबर-नवंबर सत्र के लिए बहाल कर दिया है।"
परीक्षा की तिथि-सूची
तिथि-सूची के अनुसार, गणित विषय की परीक्षा 3 नवंबर से शुरू होगी और उसके बाद 7 नवंबर को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। विज्ञान विषय की परीक्षा 11 नवंबर को और अंग्रेजी की परीक्षा 14 नवंबर को होगी। उर्दू/हिंदी के पेपर 17 नवंबर को और व्यावसायिक विषयों के पेपर 21 नवंबर को निर्धारित किए गए हैं।
अन्य विषयों की परीक्षा
इसके बीच कंप्यूटर विज्ञान का पेपर 19 नवंबर को होगा। परीक्षा 27 नवंबर को समाप्त होगी, जिस दिन चित्रकला/कला और चित्रकला विषय निर्धारित हैं। इसके अलावा, 23 नवंबर को गृह विज्ञान, 25 नवंबर को संगीत और 24 नवंबर को कश्मीरी/डोगरी/भोटी/पंजाबी/अरबी/उर्दू/हिंदी/फ़ारसी/संस्कृत जैसे अतिरिक्त/वैकल्पिक विषयों की परीक्षा निर्धारित की गई है।
