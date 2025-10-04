कश्मीर में केसर उत्पादकों के लिए अच्छी खबर, बारिश से लहला रहे खेत, इस साल बेहतर उपज की उम्मीद

कश्मीर के केसर उत्पादकों के लिए इस वर्ष अच्छी खबर है क्योंकि सितंबर में हुई बारिश से फसल में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बेहतर उपज की उम्मीद है जिससे किसानों में खुशी है। हालांकि केसर की खेती में कमी जलवायु परिवर्तन और कंदों की तस्करी जैसी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है।

जागरण संवाददाता, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर के केसर उत्पादकों के लिए यह साल बहुत ही शुभ साबित हो रहा है। सितंबर में हुई पर्याप्त बारिश ने पंपोर और उसके आसपास के केसर बेल्ट में केसर की खेतियों को जीवित कर दिया है। किसानों ने कहा कि फसल में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं, स्वस्थ बल्ब और मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी हुई है।

कश्मीर केसर उत्पादक संघ के अध्यक्ष अब्दुल मजीद वानी ने कहा, "पिछला साल विनाशकारी था; फूल मुश्किल से खिले थे। लेकिन यह मौसम आशाजनक लग रहा है। अगर हमें एक और बारिश मिलती है, तो उपज 80 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जो हमारे लिए एक वरदान होगा।"

घाटी में लगातार कम हो रही केसर की खेती इस आशावाद के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं। घाटी में केसर की खेती लगातार कम होती जा रही है, किसान जलवायु परिवर्तन, कम सिंचाई और सबसे चिंताजनक रूप से, फसल की नींव माने जाने वाले केसर के कंदों की तस्करी से जूझ रहे हैं। अभी दो महीने पहले, अवंतीपोरा में पुलिस और कृषि अधिकारियों ने घाटी के बाहर 1.5 क्विंटल केसर के कंद की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया था।

चुनौतियों को दर्शाते हैं सरकारी आंकड़े सरकारी आंकड़े चुनौतियों को दर्शाते हैं। उत्पादन 2021 में 17.33 मीट्रिक टन से घटकर 2022 में 14.87 मीट्रिक टन हो गया, और 2023 में मामूली सुधार के साथ 14.94 मीट्रिक टन हो गया और 2024 में यह सामान्य उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत ही था।