कश्मीर में सोपोर पुलिस का ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, तीन तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। सोपोर पुलिस ने अपने नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए, संगरी टॉप पर नाका चेकिंग के दौरान तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मकसूद अहमद लोन पुत्र अब्दुल अहद लोन निवासी रामपोरा, रियाज अहमद डंगरू पुत्र सोनुल्लाह डंगरू निवासी यामरान बोमई, सैयद अहमद खान पुत्र गुलजार अहमद खान निवासी दीवर लोलाब, ए/पी संगरी टॉप वाटलाब के रूप में हुई है।

