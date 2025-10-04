कश्मीर में सोपोर पुलिस का ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, तीन तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त
श्रीनगर के सोपोर में पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संगरी टॉप पर तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। मकसूद अहमद लोन रियाज अहमद डंगरू और सैयद अहमद खान नामक ये तस्कर मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके पास से चरस जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस स्टेशन सोपोर में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। सोपोर पुलिस ने अपने नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए, संगरी टॉप पर नाका चेकिंग के दौरान तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मकसूद अहमद लोन पुत्र अब्दुल अहद लोन निवासी रामपोरा, रियाज अहमद डंगरू पुत्र सोनुल्लाह डंगरू निवासी यामरान बोमई, सैयद अहमद खान पुत्र गुलजार अहमद खान निवासी दीवर लोलाब, ए/पी संगरी टॉप वाटलाब के रूप में हुई है।
नाके पर जांच के दौरान चढ़े हत्थे
पुलिस ने बताया कि इन तीनों तस्करों को एक विशेष नाके पर पकड़ा गया है। मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी07बीबी 7763) पर सवार इन युवकों को जांच के लिए रोका गया। उनकी तलाशी के दौरान उनसे चरस जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया। जब्ती के आधार पर पुलिस स्टेशन सोपोर में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
नशीली दवाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति
सोपोर पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया है। इन गिरफ्तारियों के साथ, नशीली दवाओं के खिलाफ जारी अभियान जारी है, और अधिक आदतन अपराधी सख्त निगरानी में हैं। सोपोर पुलिस नशीली दवाओं के इस सामाजिक खतरे को खत्म करने और युवाओं को इस खतरे से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प है।
