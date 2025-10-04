कश्मीर में एनएचएम चयन सूची घोटाले का पर्दाफाश, क्राइम बांच में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

कश्मीर क्राइम ब्रांच ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जम्मू-कश्मीर के मिशन निदेशक द्वारा जारी एक फर्जी आदेश के संबंध में मामला दर्ज किया है। यह आदेश कश्मीर डिवीजन के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची के रूप में जारी किया गया था। जांच में पता चला कि कोविड-19 के दौरान एक एनजीओ ने एनएचएम के तहत स्थायी नियुक्ति के बहाने लोगों से पैसे वसूले और फर्जी चयन सूची तैयार की।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर के क्राइम ब्रांच ने शनिवार को एक मामला दर्ज किया है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जम्मू-कश्मीर के मिशन निदेशक द्वारा जारी किए गए एक फर्जी आदेश के संबंध में शिकायत मिली थी। यह आदेश "कश्मीर डिवीजन के लिए विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की अस्थायी चयन सूची" के रूप में जारी किया गया था और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था, जिससे जनता में भ्रम फैल गया था। इस मामले में संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच कश्मीर (आर्थिक अपराध शाखा) में एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें