Jammu News: बीजेपी ने शुरू की राज्यसभा चुनाव की तैयारी, कोर कमेटी की बैठक में नामों पर चर्चा

जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। फरवरी 2021 से रिक्त इन सीटों पर 24 अक्टूबर को मतदान होगा। संभावित उम्मीदवारों में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। बैठक में बड़गाम और नगरोटा विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भी विचार किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर की राज्यसभा में चार सीटों के चुनाव के लिए भाजपा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को भाजपा की प्रदेश कोर समिति की बैठक होने जा रही है,जिसमें राज्यसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। फरवरी 2021 से रिक्त पड़ी चार सीटों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होगा। प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में होने वाली कोर समिति की बैठक की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग करेंगे।

उन्होंने राज्यसभा के लिए पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से बचते हुए कहा कि यह सब बैठक में तय होगा। वहीं पर पार्टी के वरिष्ठजन योग्य उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे। अभी कोई तय नहीं है। सूत्रों के अनुसार, पूर्व उपमुख्यमत्री डॉ. निर्मल सिंह, पूर्व प्रदेश प्रमुख रविंद्र रैना, पार्टी प्रवक्ता सुनील सेठी, मौजूदा प्रदेश प्रधान सत शर्मा के अलावा एक महिला नेता का भी नाम लिया जा रहा है।